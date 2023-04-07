Сливко о Кубке мира: «Не скажу, что я приеду и все выиграю, но многие из нас смогут быть в топ‑20 и постепенно подниматься выше»

Виктория Сливко считает, что российские биатлонистки боролись бы за топ-20 на Кубке мира

Сейчас сборная России отстранена от международных стартов. Сливко по итогам нынешнего сезона заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

«Стабильно можно было бы заезжать в топ‑20. Какие‑то гонки проводить выше.

Не скажу, что я сейчас приеду и все выиграю, но многие из нас смогут быть в топ‑20 и постепенно подниматься выше», – сказала Сливко.

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