Сливко о Кубке мира: «Не скажу, что я приеду и все выиграю, но многие из нас смогут быть в топ‑20 и постепенно подниматься выше»
Виктория Сливко считает, что российские биатлонистки боролись бы за топ-20 на Кубке мира
Сейчас сборная России отстранена от международных стартов. Сливко по итогам нынешнего сезона заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).
«Стабильно можно было бы заезжать в топ‑20. Какие‑то гонки проводить выше.
Не скажу, что я сейчас приеду и все выиграю, но многие из нас смогут быть в топ‑20 и постепенно подниматься выше», – сказала Сливко.
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