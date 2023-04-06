Казакевич о марафоне: «Не думала, что будет настолько тяжело. Последние три-четыре круга казалось: лишь бы дойти»

Ирина Казакевич рассказала, что ей было очень тяжело добежать марафон до конца

Биатлонистка стала третьей, допустив 10 промахов.

«В целом я очень сильно устала. Не думала, что будет настолько тяжело. Я думаю, это связано с тем, что пошел снег и была тяжелая трасса, она очень сложная.

Когда я до этого бежала марафон – так не отрубало. И уже последние три-четыре круга казалось: лишь бы дойти.

Мне было крайне тяжело идти одной, потому что когда ты работаешь с кем-то вторым темпом – намного легче. В тот момент я поймала просвет, так и шла последние четыре круга.

На последнем рубеже надо было работать чисто, немного не справилась, подул небольшой ветерок и, возможно, сильно хотела попасть. Получилось два штрафных круга, мы вышли в одиночестве и так и шли до конца дистанции.

Сейчас хочется лечь. И не вставать пару часов точно», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».