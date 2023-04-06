Казакевич о марафоне: «Не думала, что будет настолько тяжело. Последние три-четыре круга казалось: лишь бы дойти»

Теги сборная России жен чемпионат России Ирина Казакевич марафон Биатлон

Ирина Казакевич рассказала, что ей было очень тяжело добежать марафон до конца

Биатлонистка стала третьей, допустив 10 промахов.

«В целом я очень сильно устала. Не думала, что будет настолько тяжело. Я думаю, это связано с тем, что пошел снег и была тяжелая трасса, она очень сложная.

Когда я до этого бежала марафон – так не отрубало. И уже последние три-четыре круга казалось: лишь бы дойти.

Мне было крайне тяжело идти одной, потому что когда ты работаешь с кем-то вторым темпом – намного легче. В тот момент я поймала просвет, так и шла последние четыре круга.

На последнем рубеже надо было работать чисто, немного не справилась, подул небольшой ветерок и, возможно, сильно хотела попасть. Получилось два штрафных круга, мы вышли в одиночестве и так и шли до конца дистанции.

Сейчас хочется лечь. И не вставать пару часов точно», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

3 комментария

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Тимофей Петров
Ответ Петр Хрипко
Поначалу то так и было
Казакевич никогда последний круг не выдерживала, даже на эстафетах "умирала" на последнем круге. Так что, это не новость
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Петр Хрипко
Ответ тучка60
Я думала, что Ира за счёт маленького штрафного круга, будет всё время догонять лидеров. Но в конце она выглядела совершенно измочаленной.
Поначалу то так и было
+2
0
+2
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тучка60
Я думала, что Ира за счёт маленького штрафного круга, будет всё время догонять лидеров. Но в конце она выглядела совершенно измочаленной.
+1
0
+1
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