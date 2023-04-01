Даниил Серохвостов: «Оценю прошедший сезон на 7 из 10. Он был достаточно яркий, в некоторых моментах грустный»
Биатлонист Даниил Серохвостов подвел итоги сезона-2022/23, а также чемпионата России.
«Всем привет. Хотел бы подвести небольшой итог сезона и этого этапа в Ханты-Мансийске, так как все личные гонки кончились.
Да, этот этап был тяжелый в плане стрельбы. Мне было тяжело собраться, сконцентрироваться.
Хотя спринт был самый тяжелый по концентрации и по стрельбе, у меня получилось там лучше всего. Следующие две гонки мне просто было тяжело стрелять, как бы я ни старался, все равно мазал. Видимо, надо было меньше стараться, чтобы попадать.
По сезону могу сказать, что сезон был достаточно яркий, в некоторых моментах грустный. Судя по тому, как у меня проходила подготовка, оценю сезон, наверное, на 7 из 10, так как результат был неплохой», – сказал Серохвостов.
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