Серохвостов о российском календаре: «Я бы отменил соревнования в Рязани. Вообще не знаю, зачем они проводились»

считает, что этап Кубка Содружества в Рязани не стоило проводить.

– На чемпионат России по лыжам не поехал, чтобы не рисковать здоровьем перед этими соревнованиями. Я болел в Сочи перед Чайковским, потом болел в декабре, затем еще в Ижевске. Тренеры решили поберечь меня, да я и сам понимаю. Хоть я и молодой, но здоровье не бесконечное. После Ижевска больше не болел, надеюсь, больше не буду.

Это тяжело – возвращаться после болезни. Календарь плотный, восстановиться не успеваешь. Меня это бесит, потому что организм сильно выматывается после болезни.

– Не показалось ли, что в этом сезоне было много гонок?

– Да, гонок было многовато. Если бы не болезни, я бы переносил эти гонки легче. Календарь, правда, плотный.

– Если бы ты принимал решение, какой этап отметил бы?

– Я бы сделал три или максимум четыре этапа Кубка в декабре и отменил бы соревнования в Рязани. Я вообще не знаю, зачем они проводились. Было всего две гонки, а ехать так далеко. И потом предстоял обратный путь. Мне из Рязани нужно было в Москву, оттуда в Новосибирск, а затем еще четыре часа до дома. Я трачу сутки на это. У нас страна все‑таки немаленькая. Такие соревнования в таких экзотических местах лучше не проводить.

– Есть разговор, что в следующем сезоне можем поехать на Камчатку.

– Если только в конце сезона, чтобы потом остаться на закатку. Но думаю, что многие не поедут. Все‑таки это большая нагрузка на регион в плане финансирования. Как полагаю, в следующем году финансирование будет не очень. Денег у регионов маловато, – сказал биатлонист.