Серохвостов о российском календаре: «Я бы отменил соревнования в Рязани. Вообще не знаю, зачем они проводились»

Теги сборная России Кубок России Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Даниил Серохвостов считает, что этап Кубка Содружества в Рязани не стоило проводить.

– На чемпионат России по лыжам не поехал, чтобы не рисковать здоровьем перед этими соревнованиями. Я болел в Сочи перед Чайковским, потом болел в декабре, затем еще в Ижевске. Тренеры решили поберечь меня, да я и сам понимаю. Хоть я и молодой, но здоровье не бесконечное. После Ижевска больше не болел, надеюсь, больше не буду.

Это тяжело – возвращаться после болезни. Календарь плотный, восстановиться не успеваешь. Меня это бесит, потому что организм сильно выматывается после болезни.

– Не показалось ли, что в этом сезоне было много гонок?

– Да, гонок было многовато. Если бы не болезни, я бы переносил эти гонки легче. Календарь, правда, плотный.

– Если бы ты принимал решение, какой этап отметил бы?

– Я бы сделал три или максимум четыре этапа Кубка в декабре и отменил бы соревнования в Рязани. Я вообще не знаю, зачем они проводились. Было всего две гонки, а ехать так далеко. И потом предстоял обратный путь. Мне из Рязани нужно было в Москву, оттуда в Новосибирск, а затем еще четыре часа до дома. Я трачу сутки на это. У нас страна все‑таки немаленькая. Такие соревнования в таких экзотических местах лучше не проводить.

– Есть разговор, что в следующем сезоне можем поехать на Камчатку.

– Если только в конце сезона, чтобы потом остаться на закатку. Но думаю, что многие не поедут. Все‑таки это большая нагрузка на регион в плане финансирования. Как полагаю, в следующем году финансирование будет не очень. Денег у регионов маловато, – сказал биатлонист.

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4 комментария

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Афанасия
Зачем сразу отменять? Просто этапы в Рыбинске и Рязани поставить один за другим. Уж из Ярославля до Рязани без проблем доехать
+3
0
+3
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Pikachu Pikachu
Ответ Погладь быка
Чтобы Динара даже с травмой красиво разгромила россиянок.
Да кому сдалась твоя безмедальница?
+1
0
+1
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encaro_one
Отменить единственную действительно коммерчески-частную гонку. Хорошая идея, нечего выделываться, надо тупо сосать бюджет как остальные регионы.
+4
0
+4
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Погладь быка
Чтобы Динара даже с травмой красиво разгромила россиянок.
0
-6
-6
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