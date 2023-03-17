Эльвира Оберг: «С телом все в порядке, так что нет причин не участвовать в соревнованиях. Не хочу сдаваться заранее»

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Эльвира Оберг рассказала, почему решила не завершать сезон досрочно.

Результаты Оберг снизились после перенесенной болезни. На этапе Кубка мира в Нове-Место она не попала в гонку преследования, а в Эстерсунде стала 20-й в индивидуальной гонке и 27-й в масс-старте.

«Знаю, что сейчас я не в лучших кондициях. Если понимать, что не можешь контролировать все, то и разочарование не будет слишком сильным. 

Я живу сегодняшним днем. С одной стороны, я задумываюсь: «Что мне здесь делать?» Но в то же время с телом все в порядке. Я сдала анализ крови, и никакой опасности нет. Так что нет причин не участвовать в соревнованиях.

Во время выходных в Эстерсунде я много работала над тем, чтобы подойти к соревнованиям с правильным настроем. Я не хочу сдаваться заранее, но и не могу рассчитывать на то, что сразу выйду в лидеры в спринте.

Это моя первая серьезная неудача за долгое время. Теперь я чувствую себя более «голодной», так что в следующем сезоне хочу выступить лучше и взять реванш», – сказала Оберг. 

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