Жюлия Симон: «Приятно, что получился такой сезон, но теперь нужно не упустить свой шанс. Впереди еще несколько гонок»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Доротея Вирер Жюлия Симон Биатлон

Жюлия Симон высказалась о том, что может завоевать Большой хрустальный глобус. 

За три гонки до окончания сезона Симон лидирует в общем зачете Кубка мира. Итальянка Доротея Вирер отстает от нее на 144 очка. 

«Приятно, что у меня получился такой сезон, но теперь нужно не упустить свой шанс.

Постараюсь, чтобы ничего не изменилось. Мне предстоит пробежать еще несколько гонок.

Я ставлю перед собой небольшие цели – хорошо выступать в каждой гонке, но не «засыпать» и не воспринимать [лидерство] как что-то само собой разумеющееся.

Стараюсь не думать слишком много о желтой майке», – сказала Симон.

Новый лидер биатлона – француженка-столяр. Она строгает бревна и создает уникальную мебель

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