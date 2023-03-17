Жюлия Симон: «Приятно, что получился такой сезон, но теперь нужно не упустить свой шанс. Впереди еще несколько гонок»

высказалась о том, что может завоевать Большой хрустальный глобус.

За три гонки до окончания сезона Симон лидирует в общем зачете Кубка мира. Итальянка Доротея отстает от нее на 144 очка.

«Приятно, что у меня получился такой сезон, но теперь нужно не упустить свой шанс.

Постараюсь, чтобы ничего не изменилось. Мне предстоит пробежать еще несколько гонок.

Я ставлю перед собой небольшие цели – хорошо выступать в каждой гонке, но не «засыпать» и не воспринимать [лидерство] как что-то само собой разумеющееся.

Стараюсь не думать слишком много о желтой майке», – сказала Симон.

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