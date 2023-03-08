Тарьей Бо пошутил о пополнении в семье Йоханнеса: «Это явно какая-то «Бо-тактика». Мы планируем беременность перед крупными стартами»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Олимпиада-2022 Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо пошутил о «Бо-тактике» перед крупными соревнованиями.

В частности, Тарьей прокомментировал новость о том, что у его брата Йоханнеса появится второй ребенок. Об этом сам Йоханес и его супруга рассказали после чемпионата мира-2023 в Оберхофе.

«Я определенно думаю, что это дало Йоханнесу дополнительный импульс. У меня было то же самое в прошлом году на Олимпиаде в Пекине (о том, что Тарьей станет отцом, он тоже сообщал уже после соревнований – Sports.ru).

Перед Олимпиадой хватало нервозности, но незадолго до отъезда мы узнали, что моя девушка Гита беременна. После этого Олимпиада внезапно уже перестала быть столь важной и волнительной. Мной овладело спокойствие.

Это явно какая-то «Бо-тактика». Мы планируем беременность перед крупными стартами», – пошутил Тарьей.

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1 комментарий

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Bdv68
Бо-шутки, ей-бо 🤬🙈
+1
0
+1
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