Вяльбе о биатлонистах на лыжном ЧР: «В двадцатку, может, попадут. Мне будет обидно, если они очень высоко поднимутся»

Елена Вяльбе оценила шансы биатлонистов на лыжном чемпионате России.

Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.

«Ну не знаю. Наверное, где-нибудь в двадцатку, может быть, [биатлонисты] попадут.

С другой стороны, мне будет обидно, если они очень высоко поднимутся. Как это они обыграют моих лыжников?

Но это хорошо – если ребята и девчонки будут выступать, это хорошо, пусть бегают. Надеюсь, они смогут получить все необходимое. Чтобы участвовать у нас в чемпионате страны, нужно федерациям в регионах потрудиться», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).