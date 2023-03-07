Вяльбе о биатлонистах на лыжном ЧР: «В двадцатку, может, попадут. Мне будет обидно, если они очень высоко поднимутся»

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Биатлон

Елена Вяльбе оценила шансы биатлонистов на лыжном чемпионате России.

Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.

«Ну не знаю. Наверное, где-нибудь в двадцатку, может быть, [биатлонисты] попадут.

С другой стороны, мне будет обидно, если они очень высоко поднимутся. Как это они обыграют моих лыжников?

Но это хорошо – если ребята и девчонки будут выступать, это хорошо, пусть бегают. Надеюсь, они смогут получить все необходимое. Чтобы участвовать у нас в чемпионате страны, нужно федерациям в регионах потрудиться», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Ответ Анатолий К
Норвежцам тоже было обидно, когда биатлонист Бергер Чемп.Мира выигрывал всех лыжников на 15ке, но терпели. И Бьерндален не слабо лыжников крошил.
Ну а Логинов и Серохвостов с Халили только батон крошат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
А могут и подняться
Серохвостов, Латыпов……
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petr
Они не твои личные лыжники -много на себя берешь-ты лишь выбранный управленец и ВСЕ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий К
Норвежцам тоже было обидно, когда биатлонист Бергер Чемп.Мира выигрывал всех лыжников на 15ке, но терпели. И Бьерндален не слабо лыжников крошил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Эдик хлопнет больше допа чем большунов и еще и обойдет его.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerinapv
Ответ irina1980
Интересно будет посмотреть биатлонистов вместе с лыжниками. Может быть,таким,как Токарева, лучше нужно будет в лыжные гонки перейти? Со стрельбой у нее проблема и наверное,надолго.А скорость хорошая.
Кристины не будет. Участвует группа А. Истомина, про других - пока непонятно. Коды активированы только у его подопечных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
irina1980
Интересно будет посмотреть биатлонистов вместе с лыжниками. Может быть,таким,как Токарева, лучше нужно будет в лыжные гонки перейти? Со стрельбой у нее проблема и наверное,надолго.А скорость хорошая.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий