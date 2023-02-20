Биатлонисты группы Истомина получили допуск к чемпионату России по лыжным гонкам

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки чемпионат России ФЛГР Артем Истомин Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин заявил, что спортсмены его группы получили допуск к чемпионату России по лыжным гонкам.

«Мы пока не определились, каким точно составом выступим на чемпионате России по лыжным гонкам. RUS-коды (код для регистрации в базе данных Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) получили на всех.

Дело сейчас не в RUS-кодах, а в том, какое состояние будет у наших спортсменов перед самим стартом. Ближе к чемпионату России поймем, кто сможет выступить, – сказал Истомин.

В группе Истомина тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина и Светлана Миронова.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luna02
Если силы останутся,здоровье позволит интересно бы было посмотреть на Даню и Карима
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
паби
Кто в форме будет и изъявит желание,почему бы не поучаствовать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
В десятку кто-то может и попасть. В дистанционных точно подиум не светит. Там забронировано Непряева, Степанова, Смирнова , Истомина.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
хотелось б что гербулова, гореева и каплина поучаствовали с лыжницами
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий