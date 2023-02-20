Биатлонисты группы Истомина получили допуск к чемпионату России по лыжным гонкам

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин заявил, что спортсмены его группы получили допуск к чемпионату России по лыжным гонкам.

«Мы пока не определились, каким точно составом выступим на чемпионате России по лыжным гонкам. RUS-коды (код для регистрации в базе данных Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) получили на всех.

Дело сейчас не в RUS-кодах, а в том, какое состояние будет у наших спортсменов перед самим стартом. Ближе к чемпионату России поймем, кто сможет выступить, – сказал Истомин.

В группе Истомина тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина и Светлана Миронова.