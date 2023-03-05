Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Франция проиграла 11 секунд

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Сборная Норвегии по биатлону была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Сингл-микст

Лыжный ход

1-й этап

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 7.10,2

2. Полона Клеменчич (Словения) – 6,4

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 9,4

4. Ханна Кебингер (Германия) – 13,0

5. Туули Томингас (Эстония) – 13,1

6. Эми Басерга (Швейцария) – 14,7...

12. Байба Бендика (Латвия) – 17,7

2-й этап

1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 5.56,7

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,4

3. Йеспер Нелин (Швеция) – 0,9

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1,8

5. Антонин Гигонна (Франция) – 2,0

6. Флоран Клод (Бельгия) – 4,2...

8. Андрей Расторгуев (Латвия) – 5,0

3-й этап

1. Ханна Кебингер (Германия) – 6.52,1

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 3,4

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 6,9

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 7,1

5. Эми Басерга (Швейцария) – 8,4

6. Полона Клеменчич (Словения) – 10,3

7. Байба Бендика (Латвия) – 13,8

4-й этап

1. Богдан Цымбал (Украина) – 8.38,0

2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 4,2

3. Роман Реес (Германия) – 7,4

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 7,5

5. Антонин Гигонна (Франция) – 7,7

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 10,7

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 28.51,8

2. Франция – 11,4

3. Германия – 13,0

4. Швейцария – 20,8

5. Латвия – 25,9

6. Швеция – 30,4

Общее время стрельбы

1. Канада – 4.02,4 (2+7)

2. Молдова – 4.05,8 (0+9)

3. Украина – 4.11,5 (1+8)

4. Финляндия – 4.11,6 (2+7)

5. Чехия – 4.12,4 (0+9)

6. Швейцария – 4.15,7 (0+10)...

8. Норвегия – 4.20,3 (0+7)...

10. Латвия – 4.24,6 (0+9)

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