Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Франция проиграла 11 секунд
Сборная Норвегии по биатлону была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2022/23
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Сингл-микст
Лыжный ход
1-й этап
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 7.10,2
2. Полона Клеменчич (Словения) – 6,4
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 9,4
4. Ханна Кебингер (Германия) – 13,0
5. Туули Томингас (Эстония) – 13,1
6. Эми Басерга (Швейцария) – 14,7...
12. Байба Бендика (Латвия) – 17,7
2-й этап
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 5.56,7
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,4
3. Йеспер Нелин (Швеция) – 0,9
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1,8
5. Антонин Гигонна (Франция) – 2,0
6. Флоран Клод (Бельгия) – 4,2...
8. Андрей Расторгуев (Латвия) – 5,0
3-й этап
1. Ханна Кебингер (Германия) – 6.52,1
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 3,4
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 6,9
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 7,1
5. Эми Басерга (Швейцария) – 8,4
6. Полона Клеменчич (Словения) – 10,3
7. Байба Бендика (Латвия) – 13,8
4-й этап
1. Богдан Цымбал (Украина) – 8.38,0
2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 4,2
3. Роман Реес (Германия) – 7,4
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 7,5
5. Антонин Гигонна (Франция) – 7,7
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 10,7
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 28.51,8
2. Франция – 11,4
3. Германия – 13,0
4. Швейцария – 20,8
5. Латвия – 25,9
6. Швеция – 30,4
Общее время стрельбы
1. Канада – 4.02,4 (2+7)
2. Молдова – 4.05,8 (0+9)
3. Украина – 4.11,5 (1+8)
4. Финляндия – 4.11,6 (2+7)
5. Чехия – 4.12,4 (0+9)
6. Швейцария – 4.15,7 (0+10)...
8. Норвегия – 4.20,3 (0+7)...
10. Латвия – 4.24,6 (0+9)
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