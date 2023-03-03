Эльвира Оберг не попала в гонку преследования на этапе Кубке мира в Нове-Место. Она идет второй в общем зачете

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции жен Жюлия Симон Эльвира Оберг Биатлон

Олимпийская чемпионка Эльвира Оберг не попала в гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Шведка заняла 63-е место в спринте с тремя промахами. 

Оберг идет второй в общем зачете Кубка мира, отставая от француженки Жюлии Симон на 108 очков. 

Биатлонистка не попала в гонку преследования второй раз в карьере. Впервые это случилось в сезоне-2020/21 на этапе в Нове-Место – там Оберг была 61-й.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лжетрофеич
Шведы что-то хором посыпались и в лыжах, и в биатлоне...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Пора тоже как Ройселанд переходить на противоастматические.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий