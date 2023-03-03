Эльвира Оберг не попала в гонку преследования на этапе Кубке мира в Нове-Место. Она идет второй в общем зачете

Олимпийская чемпионка не попала в гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Шведка заняла 63-е место в спринте с тремя промахами.

Оберг идет второй в общем зачете Кубка мира, отставая от француженки на 108 очков.

Биатлонистка не попала в гонку преследования второй раз в карьере. Впервые это случилось в сезоне-2020/21 на этапе в Нове-Место – там Оберг была 61-й.