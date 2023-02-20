Лагрейд о тактике Понсилуомы в масс-старте: «Я думал, он хороший парень. Но Понси показал себя с другой стороны»

Норвежский биатлонист рассказал о поведении шведа в масс-старте чемпионата мира в немецком Оберхофе.

На одном из отрезков Лагрейд и Понсилуома бежали рядом, когда норвежец притормозил и предложил шведу выйти вперед, тот отказался. В итоге Понсилуома взял в гонке серебро, Лагрейд финишировал четвертым.

– В любом случае он не собирался помогать Норвегии, так что мне пришлось стиснуть зубы и идти вперед.

– Он сказал, что не будет помогать норвежцу?

– Да, он так сказал. «Я не помогу норвежцу». Такая у шведов была тактика на гонку.

Наверное, я немного расстроился. Может, это сказалось на моей стрельбе.

Не знаю, о чем он думал. Возможно, если бы он немного помог мне, у него было бы небольшое преимущество, которое пригодилось бы ему против Себбе. Но я думаю, Швеция довольна. И Понси тоже доволен серебром, хоть и отстал от Себбе, – сказал Лагрейд.

– Я немного удивлен, думал, он хороший парень. Но Понси показал себя с другой стороны.

Думаю, Себастьян ( ) и Понси договорились в команде, что не потратят ни одной лишней калории.

Как по мне, было бы лучше, если бы мы помогали друг другу, но Понси, наверное, биатлонист, который бережет себя на последний круг. Его тактика сегодня победила, – цитирует норвежца Expressen.

– Нет, у нас не было такого (командной тактики). Но я думал, что мне нужно ехать как можно спокойнее, экономить силы на концовку. Так что не имело значения, кто лидировал – я не помогал.

– Что ты сказал Стурле?

– Я сказал, что он может идти вперед, я останусь сзади и поберегу силы. Он действующий чемпион, он норвежец – и должен взять на себя ответственность, – сказал Понсилуома.