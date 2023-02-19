Йоханнес Бо: «Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом. Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг»
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал выступление в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе (3-е место).
«Я невероятно доволен чемпионатом мира. Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом.
Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа – Sports.ru).
Я устал к концу гонки. Выцеливал каждый выстрел. Работать в быстром темпе, как раньше, не получилось, но я попробовал. Мозг не успевает реагировать, когда вы устали», – сказал Бо.
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
Напомните вообще, когда ещё такие доминирующие выступления были? Из самого жёсткого, что помнится - Свендсен в Нове-место в 2013, вроде бы (4 золота и бронза). Ещё по памяти хорошо очень выступили Фуркад в Холменколлене 2016 (3 золота и серебро) и УЕБ в Пхёнчхане 2009 (4 золота).
Лагрейд и тут умудрился прийти за спиной Бё.