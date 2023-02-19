Йоханнес Бо: «Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом. Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал выступление в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе (3-е место). 

«Я невероятно доволен чемпионатом мира. Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом.

Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа – Sports.ru). 

Я устал к концу гонки. Выцеливал каждый выстрел. Работать в быстром темпе, как раньше, не получилось, но я попробовал. Мозг не успевает реагировать, когда вы устали», – сказал Бо. 

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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16 комментариев

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верю_в_волшебство)
Ответ Dougie Hamilton
Отличный ЧМ в исполнении Тиннеса. Напомните вообще, когда ещё такие доминирующие выступления были? Из самого жёсткого, что помнится - Свендсен в Нове-место в 2013, вроде бы (4 золота и бронза). Ещё по памяти хорошо очень выступили Фуркад в Холменколлене 2016 (3 золота и серебро) и УЕБ в Пхёнчхане 2009 (4 золота).
Дальмайер в Хохе - 5 золотых и серебро. И это без синглмикста
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Анатолий К
Российские уже тоже устали и "выпрашивают" переговоры, акционеры народного газа жаждут поступлений из Европы. Застряли.
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5658y8bs5f
Ответ Dougie Hamilton
Отличный ЧМ в исполнении Тиннеса. Напомните вообще, когда ещё такие доминирующие выступления были? Из самого жёсткого, что помнится - Свендсен в Нове-место в 2013, вроде бы (4 золота и бронза). Ещё по памяти хорошо очень выступили Фуркад в Холменколлене 2016 (3 золота и серебро) и УЕБ в Пхёнчхане 2009 (4 золота).
УЭБ в Хохфильцене 2005 4 золота(3 личных+эстафета), Пуаре Оберхоф 2004(3 личных золота+ личное серебро)
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sergei71
Ответ Dougie Hamilton
Отличный ЧМ в исполнении Тиннеса. Напомните вообще, когда ещё такие доминирующие выступления были? Из самого жёсткого, что помнится - Свендсен в Нове-место в 2013, вроде бы (4 золота и бронза). Ещё по памяти хорошо очень выступили Фуркад в Холменколлене 2016 (3 золота и серебро) и УЕБ в Пхёнчхане 2009 (4 золота).
А мне до сих пор не забыть легендарный ЧМ-2017 в исполнении Дальмайер. 5 золотых и 1 серебро (тогда гонок было 6).
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Kvitka0207
Ответ ster3
Странно что совсем как будто и не расстроился. А ведь сегодняшней победой мог в историю войти.
Он вчера расстроился,) а сегодня просто устал уже
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Kvitka0207
Ответ Dougie Hamilton
Отличный ЧМ в исполнении Тиннеса. Напомните вообще, когда ещё такие доминирующие выступления были? Из самого жёсткого, что помнится - Свендсен в Нове-место в 2013, вроде бы (4 золота и бронза). Ещё по памяти хорошо очень выступили Фуркад в Холменколлене 2016 (3 золота и серебро) и УЕБ в Пхёнчхане 2009 (4 золота).
Поправочка) Фуркад в Холменколене 2016 - 4 золота и серебро
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Ильназ Гимаев
Рекорд Вяльбе держится
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regnengeist
Ответ ster3
Странно что совсем как будто и не расстроился. А ведь сегодняшней победой мог в историю войти.
и так и сяк вошёл
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Dougie Hamilton
Отличный ЧМ в исполнении Тиннеса.
Напомните вообще, когда ещё такие доминирующие выступления были? Из самого жёсткого, что помнится - Свендсен в Нове-место в 2013, вроде бы (4 золота и бронза). Ещё по памяти хорошо очень выступили Фуркад в Холменколлене 2016 (3 золота и серебро) и УЕБ в Пхёнчхане 2009 (4 золота).
+4
-1
+3
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Глеб Вихрев
Ответ Xell
Сытый Йося ты просто стал)) Или забил после эстафеты, на которой тебя слили всей командой.
Именно -но сегодня им это аукнулось-а у него полный комплект наград-сегодня их слили и поделом.
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JL JL
Не знаю, если Себастьянчик при нулях, а у тебя на один промах меньше, судя по всему не догнал бы. Себа да с нулями да 15, даже 10 сек. форы, на крыльях бы пролетел.
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ster3
Странно что совсем как будто и не расстроился. А ведь сегодняшней победой мог в историю войти.
+3
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Regina Paulin
Конечно устал, почти весь сезон на пике. Не каждому дано!! И за кубок и чемпионат на высшем уровне. Фантастический сезон
+14
-2
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Аксель Миши Коляды
Всё равно отличный результат, красава Йоха)
+13
0
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Xell
Сытый Йося ты просто стал)) Или забил после эстафеты, на которой тебя слили всей командой.
0
-3
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Голос Губерниева
Долль тоже был на пути к золоту, но неожиданно оказалось, что надо стрелять, к чему он был не готов. Поэтому золото ушло, не дождавшись Долля.

Лагрейд и тут умудрился прийти за спиной Бё.
+10
-1
+9
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