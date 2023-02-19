Йоханнес Бо: «Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом. Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал выступление в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе (3-е место).

«Я невероятно доволен чемпионатом мира. Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом.

Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа – Sports.ru).

Я устал к концу гонки. Выцеливал каждый выстрел. Работать в быстром темпе, как раньше, не получилось, но я попробовал. Мозг не успевает реагировать, когда вы устали», – сказал Бо.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам