Эльвира Оберг не выступит в масс-старте на чемпионате мира по биатлону

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг не выступит в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

Оберг-младшая пропустила пасьют и индивидуальную гонку на турнире из-за недомогания. В составе женской сборной Швеции завоевала бронзу.

«Эльвира не чувствует себя хуже, но немного устала после вчерашней эстафеты, и мы не хотим рисковать, так как впереди еще много гонок на Кубке мира, – прокомментировал тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.