Эльвира Оберг не выступит в масс-старте на чемпионате мира по биатлону

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции жен Эльвира Оберг Биатлон

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг не выступит в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе. 

Оберг-младшая пропустила пасьют и индивидуальную гонку на турнире из-за недомогания. В составе женской сборной Швеции завоевала бронзу. 

«Эльвира не чувствует себя хуже, но немного устала после вчерашней эстафеты, и мы не хотим рисковать, так как впереди еще много гонок на Кубке мира, – прокомментировал тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.

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3 комментария

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Погладь быка
И ведь фанаты как всегда досрочно вручали БХГ Оберг и Ройселанд перед сезоном и пророчили успехи на ЧМ. Главные неудачницы сезона. Слава богу БХГ достанется не им. Не достойны.
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паби
Здоровья,Эльвирочке!И успехов в дальнейших гонках!
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Anja Bulsóeva
По вчерашней эстафете было видно, что Эльвира еще не восстановилась. Проигрывать молодой итальянке 9 секунд на километре - это точно не ее уровень. Жаль, что этот Чемпионат так сложился для Эльвиры 💔
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