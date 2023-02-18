Тарьей Бо об эстафете: «Стрелять было совершенно невозможно. Мы были фаворитами, но оказались не столь хороши, чтобы подтвердить это»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал итоги эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня сборная Норвегии заняла второе место, использовав 14 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга. Тарьей Бо выступал на втором этапе гонки и зашел на круг после стойки.

«Стрелять оказалось совершенно невозможно (ранее сообщалось о возможной отмене эстафеты из-за сильного ветра – Sports.ru).

Ощущается некое послевкусие от чрезмерного желания [победить]. Мы были фаворитами, но оказались не столь хороши, чтобы подтвердить это», – сказал Тарьей.

«После первых этапов ситуация могла быть и хуже. Думаю, второе место – это хорошо. Мы ждали золото, но, увы, не получили его», – отметил восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.