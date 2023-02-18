Тарьей Бо об эстафете: «Стрелять было совершенно невозможно. Мы были фаворитами, но оказались не столь хороши, чтобы подтвердить это»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Оберхоф Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал итоги эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня сборная Норвегии заняла второе место, использовав 14 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга. Тарьей Бо выступал на втором этапе гонки и зашел на круг после стойки.

«Стрелять оказалось совершенно невозможно (ранее сообщалось о возможной отмене эстафеты из-за сильного ветра – Sports.ru).

Ощущается некое послевкусие от чрезмерного желания [победить]. Мы были фаворитами, но оказались не столь хороши, чтобы подтвердить это», – сказал Тарьей.

«После первых этапов ситуация могла быть и хуже. Думаю, второе место – это хорошо. Мы ждали золото, но, увы, не получили его», – отметил восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.

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3 комментария

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Sergey Yevseev
Какая разница, у кого медали? Все понимают, кто сильнейшая сборная. Это как быть чемпионом мира при живом Магнусе. Все будут пожимать плечами и говорить, ну да, ты чемпион на бумаге.
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SIMONA
Зато вы стали богаче. Духовно, разумеется
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ОлЬчИк
Не все коту масленица, бывает и великий пост - это сегодня про норвежцев
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