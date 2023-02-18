Куклина о возможном участии в Олимпиаде-2026: «Боюсь загадывать, но не отрицаю. Если все будет хорошо, почему и нет»

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Олимпиада-2026 Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что не исключает для себя возможность выступления на Олимпиаде-2026. 

Сегодня Куклина выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Чайковском. Она также победила в зачете гонок преследования.

– Рада, что удается продолжать бороться и оставаться одной из сильнейших в сборной России, это дает какой‑то стимул двигаться дальше.

– В Кубке России в этот раз выступают все сильнейшие биатлонисты страны. Как молодежь выглядит на фоне корифеев сборной?

– У нас очень сильное поколение подрастает. Не сомневаюсь, что будущее России в биатлоне очень сильное. Конечно, чувствую конкуренцию, мы все не вечно молодые – время идет вперед.

– Верите, что еще сможете побороться за медали на чемпионате мира и этапах Кубка мира?

– Да. У меня есть желание, стимул и поддержка.

– Олимпийские игры 2026 года в личном календаре стоят?

– Боюсь загадывать, но не отрицаю. Если все будет хорошо, почему и нет.

– За какие места могли бы бороться на этапах Кубка мира, чемпионате мира?

– В этом сезоне я пока борюсь сама с собой, со своим внутренним состоянием в первую очередь. Прошлый сезон совсем не удался, нужно выйти из этого психологического состояния, – сказала Куклина. 

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7 комментариев

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притвиц
Эйфория у Ларисы, после очередного удачного старта российского первенства , любой человек живет мечтами и надеждами , право помечтать Лариса заслужила своими победами в этом году.
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Погладь быка
А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — сказал Нагиев в опубликованной видеозаписи.
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Анатолий К
Молодец, что выиграла Кубок России пасьют на 6 этапе. А на Олимпиаду все мечтают, человек 20 из нынешнего списка, и 20-30 юниоров- юношей. Отбор будет когда допустят снова.
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Листок яблони
Кукла Лариса. Все Ларисы, которые мне встречались (например, учительницы и коммендант общежития) мне очень не нравились. Прямо до трясучки.
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Погладь быка
Даже если допустят россияно, то ЭПО Куклиной уже понадобится конкретный. Если она в 33 черепашит, то в 37 не полетит без трех волшебных букв.
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Доминик
О какой олимпиаде говорят все эти господа? Там бан на десятилетия. И все благодаря одному плешивому стратегу.
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AlexPaxare
Уже как с год, не очень хорошо...
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