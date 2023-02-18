Куклина о возможном участии в Олимпиаде-2026: «Боюсь загадывать, но не отрицаю. Если все будет хорошо, почему и нет»

Российская биатлонистка заявила, что не исключает для себя возможность выступления на Олимпиаде-2026.

Сегодня Куклина выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Чайковском. Она также победила в зачете гонок преследования.

– Рада, что удается продолжать бороться и оставаться одной из сильнейших в сборной России, это дает какой‑то стимул двигаться дальше.

– В Кубке России в этот раз выступают все сильнейшие биатлонисты страны. Как молодежь выглядит на фоне корифеев сборной?

– У нас очень сильное поколение подрастает. Не сомневаюсь, что будущее России в биатлоне очень сильное. Конечно, чувствую конкуренцию, мы все не вечно молодые – время идет вперед.

– Верите, что еще сможете побороться за медали на чемпионате мира и этапах Кубка мира?

– Да. У меня есть желание, стимул и поддержка.

– Олимпийские игры 2026 года в личном календаре стоят?

– Боюсь загадывать, но не отрицаю. Если все будет хорошо, почему и нет.

– За какие места могли бы бороться на этапах Кубка мира, чемпионате мира?

– В этом сезоне я пока борюсь сама с собой, со своим внутренним состоянием в первую очередь. Прошлый сезон совсем не удался, нужно выйти из этого психологического состояния, – сказала Куклина.