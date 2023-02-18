Матвей Елисеев: «Получил психологический втык от жены: надо дорабатывать каждую гонку до конца»

Теги сборная России Кубок России Александр Куделин Матвей Елисеев Биатлон

Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в гонке преследования в финале Кубка России в Чайковском (4-е место).

«Я консультировался перед этим этапом Александром Ивановичем Куделиным. Я не стрелял, не брал в руки винтовку после Рыбинска, но опыт есть, я знаю, как мне надо подходить к рубежу.

Естественно, шанс дотянуться до тройки был, но пока что я немножко не в тех кондициях. Но я работал до конца, поскольку психологический втык от жены получил: надо дорабатывать каждую гонку до конца. Я работаю над собой специально, чтобы потом была возможность разбираться на финише», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

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8 комментариев

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Luna02
Ответ Malyshko05
Может мне кто-нибудь объяснить почему этот человек использует одну и ту же раскладку вот уже больше 10 лет? Первые круг на уровне, а последний просто в ноль. Ну всех нас с детства учат выдавать на последнем круге максимум, я понимаю когда в некоторых гонках самочувствие не позволяет последний круг бежать быстро, но когда это происходит в 100% случаев, надо наверно немного поменять стратегию на гонку🤷‍♂️
А чем Вам не угодил сегодняшний последний круг Матве?. Он,по-моему,со стрельбы ушел 4, 4 и пришел. Да,не может поддержать скорость более быстрых,но человек старается,борется-молодец.
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Luna02
Очень порадовал Матвей. То,что умеет стрелять на 0-только подтвердил. Боролся до последнего,не дал себя обогнать Максиму на последнем круге. Надеюсь,что поправит здоровье и еще будет радовать нас подиумами и Победами
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притвиц
Правильно Матюха, на хрен эти тренера нужны, главное жену слушай , она тебя в чемпионы выведет.
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Vasily Ivanov
У этого каждый год одна и та-же шарманка. Как говорят у нас в народе : " Не можешь ***** , не мучай **** "
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тоторо
Ответ Malyshko05
Может мне кто-нибудь объяснить почему этот человек использует одну и ту же раскладку вот уже больше 10 лет? Первые круг на уровне, а последний просто в ноль. Ну всех нас с детства учат выдавать на последнем круге максимум, я понимаю когда в некоторых гонках самочувствие не позволяет последний круг бежать быстро, но когда это происходит в 100% случаев, надо наверно немного поменять стратегию на гонку🤷‍♂️
не проводится работа над выносливостью, каминский хотел ему помочь, но елисеев от него сбежал
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NoWar
Ответ Malyshko05
Может мне кто-нибудь объяснить почему этот человек использует одну и ту же раскладку вот уже больше 10 лет? Первые круг на уровне, а последний просто в ноль. Ну всех нас с детства учат выдавать на последнем круге максимум, я понимаю когда в некоторых гонках самочувствие не позволяет последний круг бежать быстро, но когда это происходит в 100% случаев, надо наверно немного поменять стратегию на гонку🤷‍♂️
Это особенности организма. Его не переделать.
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Афанасия
Ответ Malyshko05
Может мне кто-нибудь объяснить почему этот человек использует одну и ту же раскладку вот уже больше 10 лет? Первые круг на уровне, а последний просто в ноль. Ну всех нас с детства учат выдавать на последнем круге максимум, я понимаю когда в некоторых гонках самочувствие не позволяет последний круг бежать быстро, но когда это происходит в 100% случаев, надо наверно немного поменять стратегию на гонку🤷‍♂️
Ответа никто не знает) не умеет, а главное -не хочет раскладываться по-другому. Ну его право
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Malyshko05
Может мне кто-нибудь объяснить почему этот человек использует одну и ту же раскладку вот уже больше 10 лет? Первые круг на уровне, а последний просто в ноль. Ну всех нас с детства учат выдавать на последнем круге максимум, я понимаю когда в некоторых гонках самочувствие не позволяет последний круг бежать быстро, но когда это происходит в 100% случаев, надо наверно немного поменять стратегию на гонку🤷‍♂️
+4
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+3
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