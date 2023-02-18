Матвей Елисеев: «Получил психологический втык от жены: надо дорабатывать каждую гонку до конца»

Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в гонке преследования в финале Кубка России в Чайковском (4-е место).

«Я консультировался перед этим этапом Александром Ивановичем Куделиным. Я не стрелял, не брал в руки винтовку после Рыбинска, но опыт есть, я знаю, как мне надо подходить к рубежу.

Естественно, шанс дотянуться до тройки был, но пока что я немножко не в тех кондициях. Но я работал до конца, поскольку психологический втык от жены получил: надо дорабатывать каждую гонку до конца. Я работаю над собой специально, чтобы потом была возможность разбираться на финише», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».