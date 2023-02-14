Бьорндален о победах Бо: «Было бы интересно увидеть Йоханнеса в лыжных гонках. Думаю, что там он был бы в топе»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален оценил успехи норвежца Йоханнеса Бо на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Бо завоевал уже четвертое золото на турнире, выиграв индивидуальную гонку.

«Он невероятно быстр, было бы интересно увидеть его в лыжных гонках. Думаю, что там он был бы в топе, учитывая его нынешний ход.

Любопытно посмотреть на это, но не думаю, что он очень уж хочет попробовать», – сказал Бьорндален.