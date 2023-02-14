Бьорндален о победах Бо: «Было бы интересно увидеть Йоханнеса в лыжных гонках. Думаю, что там он был бы в топе»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии лыжные гонки Йоханнес Бо Биатлон

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален оценил успехи норвежца Йоханнеса Бо на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Бо завоевал уже четвертое золото на турнире, выиграв индивидуальную гонку.

«Он невероятно быстр, было бы интересно увидеть его в лыжных гонках. Думаю, что там он был бы в топе, учитывая его нынешний ход.

Любопытно посмотреть на это, но не думаю, что он очень уж хочет попробовать», – сказал Бьорндален.

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3 комментария

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regnengeist
Вынес бы всех, включая Клебо...
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Andreir888
И я бы с удовольствием посмотрел и поболел за Рыжего))
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Vicing Charlsson
Да, было бы интересно.
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