Йоханнес Бо одержал девятую победу подряд в личных гонках и побил рекорд Бьорндалена
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал девятую победу подряд в личных гонках нынешнего сезона.
Сегодня спортсмен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе. На этом турнире он дважды занимал первое место в спринте и пасьюте, а до этого выиграл шесть подряд гонок на этапах Кубка мира.
Достижение Бо является рекордным. Он превзошел результат Уле Эйнара Бьорндалена, на счету которого было восемь подряд побед.
Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена
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