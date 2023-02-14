Йоханнес Бо одержал девятую победу подряд в личных гонках и побил рекорд Бьорндалена

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал девятую победу подряд в личных гонках нынешнего сезона.

Сегодня спортсмен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе. На этом турнире он дважды занимал первое место в спринте и пасьюте, а до этого выиграл шесть подряд гонок на этапах Кубка мира.

Достижение Бо является рекордным. Он превзошел результат Уле Эйнара Бьорндалена, на счету которого было восемь подряд побед.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

6 комментариев

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Биатлонная зима
Без наших биатлонистов рыжий просто прет
0
-2
-2
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Xell
В масс старте будет 10))
+1
-2
-1
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starichok77
и это ещё "не вечер"))
+2
0
+2
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SiberMK
Ответ Эрик Юрчевский
Что за хрень? В сезоне 2006-2007 у Бьорндалена было 11 побед, какой на.рен рекорд?
Не смущает слово «подряд»?
+10
0
+10
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Mamontilo
очень интригующий сезон
+3
0
+3
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Эрик Юрчевский
Что за хрень? В сезоне 2006-2007 у Бьорндалена было 11 побед, какой на.рен рекорд?
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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