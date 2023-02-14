Йоханнес Бо одержал девятую победу подряд в личных гонках и побил рекорд Бьорндалена

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал девятую победу подряд в личных гонках нынешнего сезона.

Сегодня спортсмен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе. На этом турнире он дважды занимал первое место в спринте и пасьюте, а до этого выиграл шесть подряд гонок на этапах Кубка мира.

Достижение Бо является рекордным. Он превзошел результат Уле Эйнара Бьорндалена, на счету которого было восемь подряд побед.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена