Тимофей Лапшин: «На чемпионате мира не хватает белорусов и русских. Их отсутствие ощущается прежде всего на трибунах»

Южнокорейский биатлонист поделился впечатлениями от чемпионата мира в Оберхофе.

«Норвегия сейчас доминирует. Она смотрится сплоченной командой, которую трудно победить. Причем как в лыжах, так и в стрельбе.

По себе могу сказать, что не могу с ними бороться, потому что до чемпионата мира не получилось провести ту подготовку, которую хотелось бы. Пришлось ехать на чемпионат Кореи, где бежал четыре гонки за четыре дня. Поменял часовые пояса — сложно бороться с такими условиями.

Конечно, на чемпионате мира не хватает белорусов и русских. Их отсутствие ощущается прежде всего на трибунах. Раньше всегда был слышен русский голос, а сейчас его просто нет. Тишина.

И когда сейчас кто‑то выкрикнет что‑то на русском — это всегда режет ухо, ты оборачиваешься, чтобы посмотреть, кто это был. Все‑таки здесь есть люди, которые могут поддержать меня во время гонки», — сказал Лапшин.