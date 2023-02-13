Тимофей Лапшин: «На чемпионате мира не хватает белорусов и русских. Их отсутствие ощущается прежде всего на трибунах»

Теги Чемпионат мира по биатлону Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи Матч ТВ Биатлон

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин поделился впечатлениями от чемпионата мира в Оберхофе. 

«Норвегия сейчас доминирует. Она смотрится сплоченной командой, которую трудно победить. Причем как в лыжах, так и в стрельбе.

По себе могу сказать, что не могу с ними бороться, потому что до чемпионата мира не получилось провести ту подготовку, которую хотелось бы. Пришлось ехать на чемпионат Кореи, где бежал четыре гонки за четыре дня. Поменял часовые пояса — сложно бороться с такими условиями.

Конечно, на чемпионате мира не хватает белорусов и русских. Их отсутствие ощущается прежде всего на трибунах. Раньше всегда был слышен русский голос, а сейчас его просто нет. Тишина.

И когда сейчас кто‑то выкрикнет что‑то на русском — это всегда режет ухо, ты оборачиваешься, чтобы посмотреть, кто это был. Все‑таки здесь есть люди, которые могут поддержать меня во время гонки», — сказал Лапшин.

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5 комментариев

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rashnew
Ответ Viks
Трибуны там под завязку - многие вдоль трассы стоят. Просто теперь с трибун никто не орёт по-русски.
Далеко не все этапы КМ были забиты болельщиками. Вспомнить Контиолахти, Поклюку. Там полупустые трибуны были в этом сезоне. Хотя обычно раньше были толпы
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Погладь быка
Ответ Viks
Трибуны там под завязку - многие вдоль трассы стоят. Просто теперь с трибун никто не орёт по-русски.
Вспомнить прошлые сезоны на КМ, в каждой трансляции этапы в Норвегии, этапы в Германии, этапы в Чехии, столько беларусов с WRW-флагами вдоль трассы.
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Погладь быка
Беларусов не хватает, да. Завидуйте тут теннисному миру.
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Лука Тараканов
Отрицательное присутствие.
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Viks
Трибуны там под завязку - многие вдоль трассы стоят. Просто теперь с трибун никто не орёт по-русски.
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+6
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