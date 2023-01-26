Даниил Серохвостов: «Если визуально сравнивать, как мы бегаем на внутренних стартах, и как бегает общая масса на Кубке мира – это вообще разные уровни»

Российский биатлонист рассказал, кто впечатляет его на Кубке мира в текущем сезоне.

– За Кубком мира успеваешь следить?

– Конечно, смотрю все гонки.

– Кто сейчас особенно впечатляет?

– Итальянец Томмазо Джакомель и швейцарец . Им по 22 года, они бегали со мной на Кубке IBU, первенствах мира. И в том году со мной бегали. Но не показывали такой результат, как сейчас. В том году, можно сказать, я был выше них на голову. А в этом Джакомеля из десятки на Кубках мира не выбить, у обоих есть личные медали. И скорости хорошие показывают парни, и стрельбу. За год они очень серьезно выросли.

Смотрю на это и удивляюсь, а как бы я сейчас выглядел там? Год назад с одним-двумя промахами я мог быть выше них, даже если у них была чистая стрельба. А сейчас Джакомель несколько гонок подряд был в топ-6, причем и с плохой стрельбой. Это очень сильно.

Если даже просто визуально сейчас сравнивать, как мы бегаем на внутренних стартах, то есть наша общая масса, и как бегает общая масса на Кубке мира – это вообще разные уровни. Даже если сравнивать меня с ними, смотрю, как иду подъем, пологую часть, допустим, то по движению я явно проиграю даже середнякам.

Это, конечно, визуальное ощущение, потому что невозможно полноценно сравнить скорости, не участвуя вместе в одной гонке. Но как будто мира стал побыстрее по сравнению с прошлым сезоном, – сказал Серохвостов.