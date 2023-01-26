Даниил Серохвостов: «Если визуально сравнивать, как мы бегаем на внутренних стартах, и как бегает общая масса на Кубке мира – это вообще разные уровни»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Италии Кубок России сборная Швейцарии Даниил Серохвостов Томмазо Джакомель Никлас Хартвег Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, кто впечатляет его на Кубке мира в текущем сезоне.

– За Кубком мира успеваешь следить?

– Конечно, смотрю все гонки.

– Кто сейчас особенно впечатляет?

– Итальянец Томмазо Джакомель и швейцарец Никлас Хартвег. Им по 22 года, они бегали со мной на Кубке IBU, первенствах мира. И в том году со мной бегали. Но не показывали такой результат, как сейчас. В том году, можно сказать, я был выше них на голову. А в этом Джакомеля из десятки на Кубках мира не выбить, у обоих есть личные медали. И скорости хорошие показывают парни, и стрельбу. За год они очень серьезно выросли.

Смотрю на это и удивляюсь, а как бы я сейчас выглядел там? Год назад с одним-двумя промахами я мог быть выше них, даже если у них была чистая стрельба. А сейчас Джакомель несколько гонок подряд был в топ-6, причем и с плохой стрельбой. Это очень сильно.

Если даже просто визуально сейчас сравнивать, как мы бегаем на внутренних стартах, то есть наша общая масса, и как бегает общая масса на Кубке мира – это вообще разные уровни. Даже если сравнивать меня с ними, смотрю, как иду подъем, пологую часть, допустим, то по движению я явно проиграю даже середнякам.

Это, конечно, визуальное ощущение, потому что невозможно полноценно сравнить скорости, не участвуя вместе в одной гонке. Но как будто Кубок мира стал побыстрее по сравнению с прошлым сезоном, – сказал Серохвостов.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starichok77
Ответ Andrey Novikov
Больше десяти лет следил за КМ и не разу не видел прогресс по ходу соревнований. Чаще на высокий уровень переходят после летней подготовки. За кем там Легрейд тянулся? После двух (ДВУХ! Карл) этапов на КМ весной и летней подготовки стал вторым в ОЗ. А австриец Ляйтнер пять сезонов в одной "поре" и по скорости и по местам. Как-то не вяжется с вашим постулатом.
есть там за кем тянуться, в частности нашим, есть, и не лукавь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Ответ Анатолий К
Хорошо там где нас нет, как обычно. Снег в Европе более скользкий, оттого и движения более быстрые.
Это точно, многие сравнивали скорости у женщин на КМ и КР. А после тёплых Раубичей всё утихло сразу. Просто изменения стали не в пользу КМ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Ответ starichok77
Даня, просто среди серой массы и ты не рвешь жилы, а когда некий рыжий газует, как лось, то и остальным приходится пыхтеть, в погоне за ним, в этом и вся беда, в борьбе с сильнейшими и сам становишься сильнее...
Больше десяти лет следил за КМ и не разу не видел прогресс по ходу соревнований. Чаще на высокий уровень переходят после летней подготовки. За кем там Легрейд тянулся? После двух (ДВУХ! Карл) этапов на КМ весной и летней подготовки стал вторым в ОЗ. А австриец Ляйтнер пять сезонов в одной "поре" и по скорости и по местам. Как-то не вяжется с вашим постулатом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Ответ евгений рычков
Жаль молодых спортсменов, лишенных соревнований. Это их мечта и они ее лишаются прямо сейчас. Я вообще не уверен, что в ближайшие три года мы будем выступать где бы то ни было.
А чего молодых спортсменов жалеть? Пусть на российских стартах выигрывают. Не став лучшим в своей стране, не станешь лучшим в мире. Вот если бы пьедестал всегда был под молодыми, то да, можно было бы и пожалеть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Клименко
Так может надо поднапрячься самому? А, Даня?
Рви всех здесь!
Но ты и здесь то не блещешь доминацией, так с чего бы ты на КМ был бы не середняк?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
евгений рычков
Жаль молодых спортсменов, лишенных соревнований. Это их мечта и они ее лишаются прямо сейчас. Я вообще не уверен, что в ближайшие три года мы будем выступать где бы то ни было.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volga_olga
Ответ starichok77
Даня, просто среди серой массы и ты не рвешь жилы, а когда некий рыжий газует, как лось, то и остальным приходится пыхтеть, в погоне за ним, в этом и вся беда, в борьбе с сильнейшими и сам становишься сильнее...
Рвать или не рвать жилы - это тоже каждый решает для себя. На соревнованиях любого уровня есть те, кто борются, и те, кто отбывают номер.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udod
Ответ volga_olga
Что за самоуничижение постоянное? Снег другой, трассы другие, морозы были убойные - конечно, другие движения и скольжение. И что значит "общая масса"? Да, наверное, 30-е-40-е номера рейтинга КР примерно так же бегают, как круговые на КМ. Но речь о костяке команды, кто в призах на КР и КС. Их уровень на КМ мы знаем, и он приличный. Уверена, что и Серохвостов мог бы удивить в этом сезоне, будь он на КМ, - не меньше чем его зарубежные сверстники, особенно если бы не болел.
тебе не понять, даже не пыжься, иди флажком помаши - для счастья хватит
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starichok77
Даня, просто среди серой массы и ты не рвешь жилы, а когда некий рыжий газует, как лось, то и остальным приходится пыхтеть, в погоне за ним, в этом и вся беда, в борьбе с сильнейшими и сам становишься сильнее...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volga_olga
Что за самоуничижение постоянное? Снег другой, трассы другие, морозы были убойные - конечно, другие движения и скольжение.

И что значит "общая масса"? Да, наверное, 30-е-40-е номера рейтинга КР примерно так же бегают, как круговые на КМ. Но речь о костяке команды, кто в призах на КР и КС. Их уровень на КМ мы знаем, и он приличный.

Уверена, что и Серохвостов мог бы удивить в этом сезоне, будь он на КМ, - не меньше чем его зарубежные сверстники, особенно если бы не болел.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego Zidan
Вот-вот заплачет…
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий К
Хорошо там где нас нет, как обычно. Снег в Европе более скользкий, оттого и движения более быстрые.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий