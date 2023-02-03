Ингрид Тандревольд: «Мы удивились, что так много людей хотят возвращения России. Поражает, сколько в этом решении политики и насколько важен вопрос денег»
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд считает, что российские спортсмены пока не должны возвращаться на международные соревнования.
«Мы удивились, что так много людей хотят возвращения России. А еще странно, что именно МОК это поддерживает – пожалуй, это удивительнее всего. Меня поражает, сколько в этом решении политики и насколько важен вопрос денег. Наверное, раньше я была слишком наивной, раз думала, что все устроено не так.
Но важно заметить, что конкретно для спортсменов это очень печальная ситуация, поскольку мы знаем, что они тут совершенно ни при чем.
Но в то же время мы понимаем, что было бы очень наивно сейчас разделять политику и спорт, особенно если вспомнить, как Россия раньше использовала спорт, чтобы получить поддержку. Мне кажется, что если мы позволим россиянам вернуться, то тем самым дадим неправильный сигнал», – сказала Тандревольд.
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по сути, они доказали сверх любой меры две вещи: в массе своей, они являются отмороженными русофобами (но это еще простительно - сейчас на западе много таких), а главное - они показали "во всей красе", что не просто не являются приверженцами fair play и честной конкуренции, но готовы хапать золото и оккупировать пьедесталы ЛЮБЫМИ праведными и неправедными способами, включая прямое устранение главных конкурентов в чиновничьих кабинетах, не испытывая при этом абсолютно никакого дискомфорта
я лично потерял к ним абсолютно всё уважение и очень надеюсь, что большинство наших (обычно, к сожалению, чрезвычайно миролюбивых и дружелюбных) спортсменов, никогда норвежцам такой низости и неспортивности не забудут (со всеми вытекающими)
Сама смешивает спорт и политику и тут же борется против этого