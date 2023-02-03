Ингрид Тандревольд: «Мы удивились, что так много людей хотят возвращения России. Поражает, сколько в этом решении политики и насколько важен вопрос денег»

Норвежская биатлонистка считает, что российские спортсмены пока не должны возвращаться на международные соревнования.

«Мы удивились, что так много людей хотят возвращения России. А еще странно, что именно это поддерживает – пожалуй, это удивительнее всего. Меня поражает, сколько в этом решении политики и насколько важен вопрос денег. Наверное, раньше я была слишком наивной, раз думала, что все устроено не так.

Но важно заметить, что конкретно для спортсменов это очень печальная ситуация, поскольку мы знаем, что они тут совершенно ни при чем.

Но в то же время мы понимаем, что было бы очень наивно сейчас разделять политику и спорт, особенно если вспомнить, как Россия раньше использовала спорт, чтобы получить поддержку. Мне кажется, что если мы позволим россиянам вернуться, то тем самым дадим неправильный сигнал», – сказала Тандревольд.

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