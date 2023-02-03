Ингрид Тандревольд: «Мы удивились, что так много людей хотят возвращения России. Поражает, сколько в этом решении политики и насколько важен вопрос денег»

Теги сборная Норвегии жен МОК Олимпийская сборная России Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд считает, что российские спортсмены пока не должны возвращаться на международные соревнования.

«Мы удивились, что так много людей хотят возвращения России. А еще странно, что именно МОК это поддерживает – пожалуй, это удивительнее всего. Меня поражает, сколько в этом решении политики и насколько важен вопрос денег. Наверное, раньше я была слишком наивной, раз думала, что все устроено не так.

Но важно заметить, что конкретно для спортсменов это очень печальная ситуация, поскольку мы знаем, что они тут совершенно ни при чем.

Но в то же время мы понимаем, что было бы очень наивно сейчас разделять политику и спорт, особенно если вспомнить, как Россия раньше использовала спорт, чтобы получить поддержку. Мне кажется, что если мы позволим россиянам вернуться, то тем самым дадим неправильный сигнал», – сказала Тандревольд.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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30 комментариев

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Додик Аксель
Как же трясёт астматиков от здравых предложений и мнения МОК и многих людей. Как говорил В. С. Черномырдин : " Надо же думать, что понимать. Курс у нас один -- правильный" .
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margo_rita
Мне вот интересно- ведь все спортсмены между собой так или иначе знакомы, все работают примерно одинаково. Насколько надо быть нечеловеком, чтобы того, с кем ты недавно соревновался, требовать отстранить за то, что они из другой страны. Ведь все ж великолепно знают, что спортсмены мало интересуются политикой, все помешаны на своей работе, и ни на что другое у большинства не хватает ни времени, ни сил. Подло это.
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udod
Ответ Афанасия
Я вам про Фому, вы мне -про Ерёму. Норвежцы из себя строят каких-то святош, хотя сами в новейшей истории активно участвовали в военных конфликтах. Войны идут по всему миру перманентно, но именно от РФ у наших северных соседей аж горит.
в военных конфликтах дофига кто участвует, а вот захват и присоединение к себе территорий других стран - это эксклюзив, и удивительно как много слепошарых, любящих трындеть про соринку и бревно, на это не обращают внимание
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LoRa
Опрос норвежских русофобов🙂
+2
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+2
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dakota01
так много людей хотят возвращение России, а шо такое? весь мир оказался не весь мир? что ж получается кучка стран из ЕС это оказывается не весь мир, добро пожаловать в реальность
+3
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+3
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dakota01
какая-то шизофрения в одном предложении, вопрос политический но не политика, а главное используются политика, может это гугл транслейт?
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Афанасия
Ответ udod
российская авиация бомбила Сирию, их конкретно за это откуда -то выгнали?
Я вам про Фому, вы мне -про Ерёму. Норвежцы из себя строят каких-то святош, хотя сами в новейшей истории активно участвовали в военных конфликтах. Войны идут по всему миру перманентно, но именно от РФ у наших северных соседей аж горит.
+2
0
+2
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udod
Ответ Афанасия
Жаль никто им не задает вопросов о событиях 2011 года! Норвежская авиации бомбила Ливию! И что? Какие санкции к Петьке Нортугу или Свендсену? Откуда тогда выгнали норвежцев? Королевский марафон спокойно прошёл в Холменколлене и никто кстати норвежских спортсменов не клеймил, что они рядом с властью тусуются и короля развлекают.
российская авиация бомбила Сирию, их конкретно за это откуда -то выгнали?
+1
-2
-1
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Афанасия
Жаль никто им не задает вопросов о событиях 2011 года! Норвежская авиации бомбила Ливию! И что? Какие санкции к Петьке Нортугу или Свендсену? Откуда тогда выгнали норвежцев? Королевский марафон спокойно прошёл в Холменколлене и никто кстати норвежских спортсменов не клеймил, что они рядом с властью тусуются и короля развлекают.
+3
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+3
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Томас Валька
Ответ Doha
Не так. За выступления на этапах кубка мира по лыжам и биатлону, федерации РФ платят взносы. Сейчас взносов нет вот они и забегали, плохо им без российский денег.
Норвежцам то чего от них? Они получают деньги зв призовые, реклама от мест
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Aleks2022
Ответ Сергей Лепехин
То есть когда устраняли, политики не было, а тут сразу политика... Лицемерие пробивает дно
не судите строго(обком?)))девченка сказала что требовали...
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Pertinax Gandi
То ли нам слишком вольно перевели с норвежского, то ли она сама не поняла, что хотела сказать.
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Aleks2022
нравится она мне когда призналась что обоссялась во время гонки...
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Чиф
"то тем самым дадим неправильный сигнал" - так США и без сигналов сиганут кудабынить! Но время их понятий прошло...
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peacenforcer
падшие норвежцы во всей этой историии с нашим отстранением, конечно, ЗАМАЗАЛИСЬ навсегда: за такую степень зашкаливающего дешёвого лицемерия и такой уровень позорного вранья им никогда не отмыться

по сути, они доказали сверх любой меры две вещи: в массе своей, они являются отмороженными русофобами (но это еще простительно - сейчас на западе много таких), а главное - они показали "во всей красе", что не просто не являются приверженцами fair play и честной конкуренции, но готовы хапать золото и оккупировать пьедесталы ЛЮБЫМИ праведными и неправедными способами, включая прямое устранение главных конкурентов в чиновничьих кабинетах, не испытывая при этом абсолютно никакого дискомфорта

я лично потерял к ним абсолютно всё уважение и очень надеюсь, что большинство наших (обычно, к сожалению, чрезвычайно миролюбивых и дружелюбных) спортсменов, никогда норвежцам такой низости и неспортивности не забудут (со всеми вытекающими)
+3
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Aleks2022
умница страдалица
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VDX00
Ей прикладом по голове ударили?
Сама смешивает спорт и политику и тут же борется против этого
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Кавабунга Шреддоголовый
Так политика с обеих сторон, не только с российской. Политика в спорте уже не одно десятилетие. Или Россию выпнули (пусть и по делу) из спорта по каким-то другим причинам?
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elena
Ответ Павел Мельников
Норвежцы удивились, что кому-то не понравилось, что норвежцы без напряжения забирают весь пьедестал. Со спортивной точки зрения это так и выглядит.
Конкуренты на олимпиаде им не нужны
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Илья Владимирович
Ты не только наивная, но еще и тупая
+6
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Arty K.
Старинная русская поговорка про соринку и бревно в глазах
+10
-2
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Doha
Ответ Томас Валька
Вопрос денег очень важен. Ведь если вернутся российские спортсмены, то федерации Норвегии будут получать намного меньше денег, чем получают сейчас Ведь деньги за призовые будут доставаться не им)
Не так. За выступления на этапах кубка мира по лыжам и биатлону, федерации РФ платят взносы. Сейчас взносов нет вот они и забегали, плохо им без российский денег.
+6
-1
+5
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Александр Василич
Конкурентов просто не хотят. Только и всего. А тут такая зацепка.
+14
-3
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тоторо
политика у вас в башках одна а у спортсменов политики быть не должно особенно на ои
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ekaterina_)))
Так политика и с вашей стороны тоже…
+8
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