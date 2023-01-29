Анастасия Гореева: «Я неплохо смотрюсь ходом среди лидеров, нужно было сделать акцент на стрельбе, потому что она все время мешала быть высоко»

Российская биатлонистка высказалась о выступлении в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (2-е место).

– Это моя первая медаль в Кубке Содружества.

– А что мешало пораньше-то?

– Стрельба.

– Сегодня как ощущения? Что-то не получалось, но уже в меньшей степени.

– Сегодня мне немного помешал ветер – два штрафа. Но я сегодня очень настраивалась на стрельбу, старалась контролировать все.

Я ждала именно результата и забывала о качестве своих действий – что я именно должна делать в работе. Я хотела увидеть этот ноль, но он не получался. Но сегодня я полностью сделала упор на свои ощущения – и получилось отработать более-менее удачно.

У меня не было ноля еще, только два, а в гонке с четырьмя рубежами – не было.

Задача на гонку была – отработать на рубеже. Я достаточно неплохо смотрюсь ходом среди лидеров, нужно было сделать акцент на стрельбе, потому что именно стрельба мешала мне все время быть высоко.

Обидно, что сегодня последний гоночный день. Теперь – двухнедельный перерыв. Главное не забыть эти ощущения и сейчас на сборе постараться это закрепить.

– Может, почаще с блестками выходить на дистанцию?

– Может быть. Потому что когда ты расслаблен, в хорошем настроении, это придает больше уверенности, чем предстартовый мандраж.

– Блестки – это поздравление девчонок (Носковой и Каплиной) и новая мода? Теперь все время с Серохвостовым, Халили и вашей женской группой будете так носиться?

– Решили девчонкам сделать приятное, немножко выделиться всей нашей группой. Думаю, у нас это получилось – мы группа «Блестящие» сегодня, – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».