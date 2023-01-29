Анастасия Гореева: «Я неплохо смотрюсь ходом среди лидеров, нужно было сделать акцент на стрельбе, потому что она все время мешала быть высоко»

Теги сборная России жен Матч ТВ Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Гореева высказалась о выступлении в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (2-е место). 

– Это моя первая медаль в Кубке Содружества.

– А что мешало пораньше-то?

– Стрельба.

– Сегодня как ощущения? Что-то не получалось, но уже в меньшей степени.

– Сегодня мне немного помешал ветер – два штрафа. Но я сегодня очень настраивалась на стрельбу, старалась контролировать все.

Я ждала именно результата и забывала о качестве своих действий – что я именно должна делать в работе. Я хотела увидеть этот ноль, но он не получался. Но сегодня я полностью сделала упор на свои ощущения – и получилось отработать более-менее удачно.

У меня не было ноля еще, только два, а в гонке с четырьмя рубежами – не было.

Задача на гонку была – отработать на рубеже. Я достаточно неплохо смотрюсь ходом среди лидеров, нужно было сделать акцент на стрельбе, потому что именно стрельба мешала мне все время быть высоко.

Обидно, что сегодня последний гоночный день. Теперь – двухнедельный перерыв. Главное не забыть эти ощущения и сейчас на сборе постараться это закрепить.

– Может, почаще с блестками выходить на дистанцию?

– Может быть. Потому что когда ты расслаблен, в хорошем настроении, это придает больше уверенности, чем предстартовый мандраж.

– Блестки – это поздравление девчонок (Носковой и Каплиной) и новая мода? Теперь все время с Серохвостовым, Халили и вашей женской группой будете так носиться?

– Решили девчонкам сделать приятное, немножко выделиться всей нашей группой. Думаю, у нас это получилось – мы группа «Блестящие» сегодня, – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ». 

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7 комментариев

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Додик Аксель
Так сегодня стрельба других подвела, что дало возможность Насте попасть на пьедестал. Надо самой работать над стрельбой и ходом тоже, чтобы улучшать результаты и попадать в призы без "помощи" соперниц.
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Daniyar8
Ответ тоторо
да это понятно, ноона все равно много проиграла на ыинишном!!! 10 секунд от лучшего круга у кудисовой. раньше она одна из лучших была на финишном
Согласен, она может лучше. Просто раньше береглась на первых кругах, а сегодня много отыгрывала
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тоторо
Ответ Daniyar8
Думаю, если бы без штрафа ушла вместе со Сливко, то Настя победила бы
да это понятно, ноона все равно много проиграла на ыинишном!!! 10 секунд от лучшего круга у кудисовой. раньше она одна из лучших была на финишном
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Ответ тоторо
настя с последним кругом надо че то делать, тебя в который раз на нем уже сливко уделывает😭
Так она говорит же, что ногами не хуже лидеров. А скоростной лидер для нее Сл ив ко и Куклина.
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-7
-7
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Daniyar8
Ответ тоторо
настя с последним кругом надо че то делать, тебя в который раз на нем уже сливко уделывает😭
Думаю, если бы без штрафа ушла вместе со Сливко, то Настя победила бы
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-1
-1
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тоторо
настя с последним кругом надо че то делать, тебя в который раз на нем уже сливко уделывает😭
+3
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+2
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Погладь быка
Скромность не удел россиян вообще и российского биатлона в частности. Динара вернется в свои кондиции, Анна вернется. И все эти самопровозглашенные метеоры быстро окажутся на своих традиционных черепашьих строчках по скорости. По меркам КМ, Куклина, Сливкое, Гореева, Томшин дикие тихоходы. На КМ вас с вашими "мегаскоростями" Ушкина с Тачидзаки не замечают. А вы нам тут рассказываете про свои невиданные скорости.
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