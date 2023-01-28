Ирина Казакевич: «Вопрос про стойку – самый актуальный за последние полгода. Пока что не удается справиться со стрельбой, работы непочатый край»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Казакевич заняла третье место с четырьмя промахами.

«Вопрос про стойку – самый актуальный вопрос, наверное, за последние полчаса и за последние полгода. Да, не удается мне справиться со стрельбой пока что. Работы непочатый край.

Два раза была ошибка последним выстрелом. Пока ничего не могу сказать. Думаю, ошибки такого плана от слишком большого желания попадать.

Я бы не сказала, что это психологически, это больше что-то изнутри, излишнее напряжение, которое не позволяет мне доработать до конца стрельбу.

Гонку я начала достаточно быстро. Возможно, накормила себя на предстоящих рубежах стоя, и это сказывалось на заключительных выстрелах. Пыталась отложить несколько раз, но излишнее напряжение помешало мне справиться», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».