Ирина Казакевич: «Вопрос про стойку – самый актуальный за последние полгода. Пока что не удается справиться со стрельбой, работы непочатый край»

Теги сборная России жен Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Казакевич заняла третье место с четырьмя промахами. 

«Вопрос про стойку – самый актуальный вопрос, наверное, за последние полчаса и за последние полгода. Да, не удается мне справиться со стрельбой пока что. Работы непочатый край.

Два раза была ошибка последним выстрелом. Пока ничего не могу сказать. Думаю, ошибки такого плана от слишком большого желания попадать.

Я бы не сказала, что это психологически, это больше что-то изнутри, излишнее напряжение, которое не позволяет мне доработать до конца стрельбу.

Гонку я начала достаточно быстро. Возможно, накормила себя на предстоящих рубежах стоя, и это сказывалось на заключительных выстрелах. Пыталась отложить несколько раз, но излишнее напряжение помешало мне справиться», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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20 комментариев

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Елена Гинц
Что у нее, что у Эдика не хватает какого-то чувства, чтобы сбалансировать ход со стрельбой....оба неслись все круги, а перед последней стойкой силы кончились....стрелять они умеют, только в тире, видать...
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притвиц
Главное искать причину и не сдаваться.
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sav187
Ответ khinskiy
Навскидку открыл протоколы только ЧР за последние 4 года. Стабильно от 2 до 4 промахов на стойке. И только в спринте на ЧР 2021 1+0.
Ну в начале карьеры нестабильной стрельбой никого не удивишь. Там можно было это отнести к проблемам роста. А вот теперь уже это выглядит неестественно.
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khinskiy
Ответ sav187
Этот вопрос актуален не полгода, а по крайней мере последние два сезона.
Навскидку открыл протоколы только ЧР за последние 4 года.
Стабильно от 2 до 4 промахов на стойке. И только в спринте на ЧР 2021 1+0.
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Огюст
Ирина, то ли силёнки маловато в плечевом поясе и мышцах рук у тебя, то ли винтовку трясут при стрельбе стоя твои нервы от волнения !
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Pikachu Pikachu
25 лет - в этом возрасте сложновато исправить стрельбу. Даже Нойнер так всю карьеру со стойкой боролась
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Eduard Rastryopin
Интересно,есть ли еще какие шансы,что Казакевич научится стойку стрелять.
Куда все наши тренеры по стрельбе подевались?
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тоторо
Ответ Gondeira
Остальным нашим спортсменам и спортсменкам видимо помогут другие врачи(кардиологи, физиотерапевты, хирурги и пр.). Ибо "вся физиология быстрого бега по дистанции точно в телах у них")))
кому это остальным например? капле ?гореевой? у нас казакевич что ль самая быстрая?) ракета с уникальной скоростью? или может у нее больше всех золотых наград в этом сезоне? мало того что она не самая быстрая в сезоне так еще один их худших стрелков. так может ей в лыжницы переквалифицироваться раз она такой уникум в скорости?
топ-3 по скорости в гонках сезона:
лиза 2.72
ира 3.28
гореева 4.64
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тоторо
Ответ 2533ПВ
Этот вопрос актуальным был всегда,просто в этом сезоне особенно.
и хорошо что мы видим правильное положение вещей, конкретно где в рейтинге сбр казакевич и все остальные которым она перекрывала дорогу на км в прошых сезонах
+3
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LoRa
Ответ Gondeira
Остальным нашим спортсменам и спортсменкам видимо помогут другие врачи(кардиологи, физиотерапевты, хирурги и пр.). Ибо "вся физиология быстрого бега по дистанции точно в телах у них")))
))) Гипнолог поможет, в глубоком сне подсознания снимаются "зажимы" на стрельбу стоя)))
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khinskiy
Только последние полгода Ирина стала догадываться, что у неё проблемы со стойкой.
В каком мире живёт эта девушка?
Сразу вспомнилось, как в сезоне 20-21 шла отчаянная борьба за квоту и когда об этом спросили Казакевич, то она сказала, что первый раз об этом слышит.
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Gondeira
Ответ LoRa
Казакевич и Латыпову поможет спортивный психолог, если такой есть в нашей сборной, вся психология стрельбы точно в голове у них)
Остальным нашим спортсменам и спортсменкам видимо помогут другие врачи(кардиологи, физиотерапевты, хирурги и пр.). Ибо "вся физиология быстрого бега по дистанции точно в телах у них")))
+3
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Юрий Костыгин
То-то и оно, что до сих пор - непочатый.
+2
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Погладь быка
Так может Светочка Миронова пусть научит? Или Эдик.
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2533ПВ
Этот вопрос актуальным был всегда,просто в этом сезоне особенно.
+2
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LoRa
Казакевич и Латыпову поможет спортивный психолог, если такой есть в нашей сборной, вся психология стрельбы точно в голове у них)
+2
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тоторо
Ответ sav187
Этот вопрос актуален не полгода, а по крайней мере последние два сезона.
таки шашилов и загурский молодцы?
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тоторо
"Думаю, ошибки такого плана от слишком большого желания попадать" - о! прямо отмазки в стиле мироновой пошли
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закрыт по беспределу
Полгода?
Ты себе льстишь, Ирусик.
+7
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sav187
Этот вопрос актуален не полгода, а по крайней мере последние два сезона.
+8
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