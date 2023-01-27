Сола об отстранении сборных России и Беларуси: «Конечно, это несправедливо. Но есть понимание, почему это сделали»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Беларуси жен Анна Сола Биатлон

Белорусская биатлонистка Анна Сола высказалась об отстранении сборных России и Беларуси от международных стартов.

– Как восприняли отстранение двух команд от международного сезона?

– Поначалу было непонятное чувство. Хотелось разобраться. Не было ясности, что и как будет дальше. После пришла мысль: «Зачем лезть туда и обсуждать эту тему, на которую ты никак не можешь повлиять?» Задача – выступать там, где нам можно выступать. Но при этом принимать правильные решения.

Понятно, что сейчас такое время. Не может быть так, как было до этого. Очень скучаю по тем временам. Смотрю Кубки мира и очень скучаю по людям, которые там выступают, по той атмосфере. Но нам нужно время, чтобы туда вернуться.

Я понимаю, почему у них такая позиция, почему нас отстраняют. Справедливо это или нет? Не мне судить. Я на это уже не повлияю. Конечно, несправедливо. Но есть понимание, почему они это сделали, – сказала Сола.

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13 комментариев

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cuba
Уже "прогресс в сознании"... )
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maripous
Вот она- белорусская спортсменка. Вроде, тоже наша. А какая разница в словах. Насколько взвешенный правильный и продуманный монолог от неё и какое бесстыдное и бессовестное позорище от наших зажравшихся сборников , которым всё всё равно, лишь бы заграницу выехать за бесплатно.
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irina1980
Так Сола давно говорила,что скучает по подругам, понятно,что она понимает и кого имеет в виду.
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Глеб Саратов
Ответ Viks
Сола хоть что-то понимает, а то твердят как болванчики: А нас-то за что?
Ну, Сола вроде как единственная из всей бел.сборной, кто не подписал письмо в поддержку Лукашенко
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starichok77
ждем теперь оценки самой Героини Беларуси..., ах нет, она даже за родного брата слово молвить побоялась
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vanek123
Ответ vanek123
сучек...получишь ..пойммешь...шалунчик
двадцать минут да...пшол!!!
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Maxim Vasnechov
Я это интервью пол года назад читал. Спорт-экспресс халтурит.
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vanek123
Ответ Viks
Сола хоть что-то понимает, а то твердят как болванчики: А нас-то за что?
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vanek123
запад всег да прав...мы банднрлоги...
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Биатлонная зима
Лучшее время воспитывать ребёнка Анна
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fall_of_troy
Интересно какое такое "понимание"? Високосный год какой или может все таки бункерное ничтожество тому причина?
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sintenced
Сола - луч света в темном царстве.
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Viks
Сола хоть что-то понимает, а то твердят как болванчики: А нас-то за что?
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