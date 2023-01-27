Сола об отстранении сборных России и Беларуси: «Конечно, это несправедливо. Но есть понимание, почему это сделали»

Белорусская биатлонистка Анна Сола высказалась об отстранении сборных России и Беларуси от международных стартов.

– Как восприняли отстранение двух команд от международного сезона?

– Поначалу было непонятное чувство. Хотелось разобраться. Не было ясности, что и как будет дальше. После пришла мысль: «Зачем лезть туда и обсуждать эту тему, на которую ты никак не можешь повлиять?» Задача – выступать там, где нам можно выступать. Но при этом принимать правильные решения.

Понятно, что сейчас такое время. Не может быть так, как было до этого. Очень скучаю по тем временам. Смотрю Кубки мира и очень скучаю по людям, которые там выступают, по той атмосфере. Но нам нужно время, чтобы туда вернуться.

Я понимаю, почему у них такая позиция, почему нас отстраняют. Справедливо это или нет? Не мне судить. Я на это уже не повлияю. Конечно, несправедливо. Но есть понимание, почему они это сделали, – сказала Сола.

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