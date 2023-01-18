Старший тренер сборной России Юрий Каминский высказался о предстоящей работе Павла Ростовцева.

Ранее Ростовцев был назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по спорту – с функционалом главного тренера сборной.

– В СБР появился новый человек – Павел Ростовцев. Вам представили его? Как восприняли назначение?

– Мы уже пообщались, хорошо пообщались. Нормально воспринял. Главный тренер тоже должен быть.

– Почему должен быть?

– Есть масса вопросов координационного характера, которые так или иначе ложатся либо на начальника команды, либо на старшего тренера. Эта неразбериха мешает работать. В организационном плане структурировать нашу большую команду, наверное, стоит.

– А ведь этот пост пророчили вам!

– Честно говоря, я на него не рвался. Просто Нуждов хотел, чтобы я этот пост занял. Поэтому я не испытываю никакого чувства зависти. Скорее, даже больше сочувствия.

Потому что я прекрасно понимаю, с какими трудностями Павел Александрович столкнется. Я от него услышал, что он собирается их решать. Это уже здорово, – сказал Каминский.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя