Каминский о Ростовцеве: «Главный тренер должен быть. Не испытываю зависти – прекрасно понимаю, с какими трудностями он столкнется»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Юрий Каминский Алексей Нуждов Биатлон

Старший тренер сборной России Юрий Каминский высказался о предстоящей работе Павла Ростовцева.

Ранее Ростовцев был назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по спорту – с функционалом главного тренера сборной.

– В СБР появился новый человек – Павел Ростовцев. Вам представили его? Как восприняли назначение?

– Мы уже пообщались, хорошо пообщались. Нормально воспринял. Главный тренер тоже должен быть.

– Почему должен быть?

– Есть масса вопросов координационного характера, которые так или иначе ложатся либо на начальника команды, либо на старшего тренера. Эта неразбериха мешает работать. В организационном плане структурировать нашу большую команду, наверное, стоит.

– А ведь этот пост пророчили вам!

– Честно говоря, я на него не рвался. Просто Нуждов хотел, чтобы я этот пост занял. Поэтому я не испытываю никакого чувства зависти. Скорее, даже больше сочувствия.

Потому что я прекрасно понимаю, с какими трудностями Павел Александрович столкнется. Я от него услышал, что он собирается их решать. Это уже здорово, – сказал Каминский.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

3 комментария

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Лизавета Анна -Мария
И главная " трудность" - 48-летний дядька, устраивающий скандалы на пустом месте(
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Афанасия
Удачи Ростовцеву и нашим тренерам. По речам Гу в Рыбинске уже понятно, что если наши выступят хотя бы в одной гонке хуже белорусов, с грязью будут смешаны все -от Майгурова с Ростовцевым до всех тренеров, включая Каминского.
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+2
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Мишка Шарапов
Есть у вас и главный и старший и средний и младший. Только выхлопа из этого никакого.
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-3
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