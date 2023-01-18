Носкова об отстранении сборной России: «Если это продлится дольше и никаких перспектив не будет, то многие спортсмены будут искать себя в другом месте»

Теги сборная России жен Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова высказалась об отстранении сборной России от международных стартов.

– Так получилось, что этот сезон мы не бегаем на международном уровне, но это для меня был один из самых сложных сезонов в плане подготовительного периода. Мы очень сильно увеличили объем нагрузки, очень большую работу проделали, и в некоторые моменты было сложно это все выполнять. Потому что делаешь и думаешь: для чего я это делаю?

Как-то находила в себе силы, общалась с тренерами, родными и близкими, моя семья очень меня поддерживает, спасибо им за это. То есть хочу расти как спортсмен, могу отследить свою динамику. Ну и все, что выполнила этим летом, при подготовке к сезону, оно дало результат. Продвинулась и в функциональном плане, и в стрелковом.

Все было не зря, и это, наверное, главное. Но насколько хватит мотивации дальше, пока сказать сложно.

– Еще один сезон, на мой взгляд, наш спорт как-нибудь проживет. А когда начнется «переваривание» друг друга, мы сбавим в результатах, не хватит эмоциональной заряженности. В лыжах Большунов с Непряевой на голову выше всех, там невозможно сохранить этот уровень. Как вы думаете, если отстранение продлится, не будут ли спортсмены менять гражданство или завершать карьеры? Кому-то проще зарабатывать деньги в какой-то другой сфере.

– Соглашусь с вами, что сезон, может быть, еще два, мы сможем на внутренней конкуренции выехать и ждать, что нас все-таки допустят. Если это продлится дольше и никаких перспектив допуска не будет, то, наверное, многие спортсмены будут искать себя где-то в другом месте, – сказала Носкова.

25 комментариев

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Andrey Novikov
Ответ тоторо
нет просто если потеряют мотивацию,то просто хотя бы смогут переключится на другой вид деятельности, главное спорт не забрасывать. а так по моему только в боксе и теннисе нас допустили. ну можно пацанам в бокс конечно пойти,кариму например) девкам в теннис
Девки тоже в боксе выступают:-)
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
майгуров с ростовцевым из своего кармана заплатят
Смешно:-)
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re#mn
Ответ тоторо
ну то есть Фелпс с его олимпийскими наградами это не почетно?) не смешите тапочки, олимпийский и мировые чемпионы они и в африке чемпионы. на вскидку, кто чемпион по национальному биатлону в сша? ) вы думаете средний американец знает вообще об этом виде спорта и о чемпионтах по биатлону внутри страны?) я к тому что это тупик быть "национальным героем", а не международным и что им плевать на всякие "международные" ништяки . такое можно скзать только об их национальных видах спорта бейсболе и амер.футболе, ну и о хоккее, и то ,только потому что в бейсбол да амер.футбол больше нигде практически и не играют.Биатлон не относится к этой категории. Да развивать детский спорт нужно, но какая мотивация будет у детей? Быть чемпионом России? Ну такой себе статус
ДА! быть чемпионом РОССИИ ! это и должна быть высшая мотивация ! и не надо тут предпочтения "среднего" американца, что он знает или нет.. мне тоже п .р кто там у них чемпион по бейсболу или ам.футболу
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Andrey Novikov
Ответ Мишка Шарапов
Намекаете, Катенька, тонко, что если у вашего пана атамана не будет золотого запасу, то вы тоже разбежитесь по другим странам? К Ушкиной и Стремоус в гости на ПМЖ?
Ну ладно Стремоус, что-то из призовых получает, но Ушкина? Простите, это только название биатлонистка.
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
А что другие виды спорта допустят до МС? Лыжники на КМ побегут?
нет просто если потеряют мотивацию,то просто хотя бы смогут переключится на другой вид деятельности, главное спорт не забрасывать. а так по моему только в боксе и теннисе нас допустили. ну можно пацанам в бокс конечно пойти,кариму например) девкам в теннис
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re#mn
завтра посмотрим, как они себя покажут - на "международных"!
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Для этого нужно повышать призовые, а то ей и на дорогу не хватит.:-))
майгуров с ростовцевым из своего кармана заплатят
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тоторо
Ответ Дмитрий Ивакин
То есть учиться - работать - в принципе нет?
а быть проф.спортсменом это не работа по вашему?
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
ладно они уже возрастные сливко,носкова,каплина,гербулова,а что молодежи делать гореевой,серохвостову,халили? я б на месте спортсменов в случае недопуска и в следующих сезонах и в случае потери мотивации бегать в биатлоне, попробовала бы себя в других видах спорта, даня в сноуборд, девчонки в лыжи
А что другие виды спорта допустят до МС? Лыжники на КМ побегут?
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тоторо
Ответ re#mn
правильно, у них другие приоритеты - национальные, и быть чемпионом в своей стране, более почетно, чем "международным" , вот она и политика нарисовалась, вот дурят головы дуракам, внутри страны сначала создайте конкуренцию, потом лезьте на международный
ну то есть Фелпс с его олимпийскими наградами это не почетно?) не смешите тапочки, олимпийский и мировые чемпионы они и в африке чемпионы. на вскидку, кто чемпион по национальному биатлону в сша? ) вы думаете средний американец знает вообще об этом виде спорта и о чемпионтах по биатлону внутри страны?) я к тому что это тупик быть "национальным героем", а не международным и что им плевать на всякие "международные" ништяки . такое можно скзать только об их национальных видах спорта бейсболе и амер.футболе, ну и о хоккее, и то ,только потому что в бейсбол да амер.футбол больше нигде практически и не играют.Биатлон не относится к этой категории. Да развивать детский спорт нужно, но какая мотивация будет у детей? Быть чемпионом России? Ну такой себе статус
0
0
0
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
надо на кр приглашать завершивших звезд мирового биатлона,вот Санфиллипо например)
Для этого нужно повышать призовые, а то ей и на дорогу не хватит.:-))
+1
0
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Дмитрий Ивакин
Ответ тоторо
ладно они уже возрастные сливко,носкова,каплина,гербулова,а что молодежи делать гореевой,серохвостову,халили? я б на месте спортсменов в случае недопуска и в следующих сезонах и в случае потери мотивации бегать в биатлоне, попробовала бы себя в других видах спорта, даня в сноуборд, девчонки в лыжи
То есть учиться - работать - в принципе нет?
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-1
-1
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тоторо
надо на кр приглашать завершивших звезд мирового биатлона,вот Санфиллипо например)
+1
-1
0
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re#mn
Ответ тоторо
ну и амеры и не представляют конкуренцию на международной арене
правильно, у них другие приоритеты - национальные, и быть чемпионом в своей стране, более почетно, чем "международным" , вот она и политика нарисовалась, вот дурят головы дуракам, внутри страны сначала создайте конкуренцию, потом лезьте на международный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
ладно они уже возрастные сливко,носкова,каплина,гербулова,а что молодежи делать гореевой,серохвостову,халили? я б на месте спортсменов в случае недопуска и в следующих сезонах и в случае потери мотивации бегать в биатлоне, попробовала бы себя в других видах спорта, даня в сноуборд, девчонки в лыжи
0
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0
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Viks
Ответ sodovskaya
Завод, хороший завод, - не такое уж и плохое место ).
Я ничего плохого про завод не говорил.
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Andrey Novikov
Раньше или позже все спортсмены ищут себя где-то в другом деле. В любом случае старты на МС не самое главное. Хороший доход, известность, узнаваемость, вот основные стимуляторы в спортивной деятельности. Многие занимаются спортом на профессиональном уровне десятилетия без шансов на МС и будут. Уже сейчас наших биатлонистов насмотрелись на экранах. Многие в прошлом сезоне не узнали бы Каплину на фотографии, а сейчас?
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тоторо
Ответ re#mn
ловят простодушную Катю на мякине , подсказывая ей ответ, а почему бы не задать высокий уровень и конкурентность у себя в стране , почему бы не перестроить систему и направить деньги на развитие инфраструктуры и детского спорта в регионах , или чиновники пострадают, амерам вон глубоко наплевать на всякие "международные" ништяки , развивайте студенческий спорт, клубы
ну и амеры и не представляют конкуренцию на международной арене
+1
-1
0
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re#mn
ловят простодушную Катю на мякине , подсказывая ей ответ, а почему бы не задать высокий уровень и конкурентность у себя в стране , почему бы не перестроить систему и направить деньги на развитие инфраструктуры и детского спорта в регионах , или чиновники пострадают, амерам вон глубоко наплевать на всякие "международные" ништяки , развивайте студенческий спорт, клубы
+2
-2
0
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Мишка Шарапов
Если биатлонистов из вас не вышло переквалифицируетесь в управдомы/депутаты? Фракция депутата Шипулена "небегующие и нестреляющие вместе"?
+1
-4
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Мишка Шарапов
Намекаете, Катенька, тонко, что если у вашего пана атамана не будет золотого запасу, то вы тоже разбежитесь по другим странам? К Ушкиной и Стремоус в гости на ПМЖ?
0
-4
-4
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OldRedWhite
Боюсь даже предположить что это за место !
Приличное хоть ?
+1
-1
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Grigoriy_Kulikov
Не ужли в доярки бросятся ?
+2
-3
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sodovskaya
Ответ Viks
многие спортсмены будут искать себя где-то в другом месте, – сказала Носкова. --- На заводе?
Завод, хороший завод, - не такое уж и плохое место ).
+2
0
+2
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Viks
многие спортсмены будут искать себя где-то в другом месте, – сказала Носкова. --- На заводе?
+1
-4
-3
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