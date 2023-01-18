Носкова об отстранении сборной России: «Если это продлится дольше и никаких перспектив не будет, то многие спортсмены будут искать себя в другом месте»

Биатлонистка Екатерина Носкова высказалась об отстранении сборной России от международных стартов.

– Так получилось, что этот сезон мы не бегаем на международном уровне, но это для меня был один из самых сложных сезонов в плане подготовительного периода. Мы очень сильно увеличили объем нагрузки, очень большую работу проделали, и в некоторые моменты было сложно это все выполнять. Потому что делаешь и думаешь: для чего я это делаю?

Как-то находила в себе силы, общалась с тренерами, родными и близкими, моя семья очень меня поддерживает, спасибо им за это. То есть хочу расти как спортсмен, могу отследить свою динамику. Ну и все, что выполнила этим летом, при подготовке к сезону, оно дало результат. Продвинулась и в функциональном плане, и в стрелковом.

Все было не зря, и это, наверное, главное. Но насколько хватит мотивации дальше, пока сказать сложно.

– Еще один сезон, на мой взгляд, наш спорт как-нибудь проживет. А когда начнется «переваривание» друг друга, мы сбавим в результатах, не хватит эмоциональной заряженности. В лыжах Большунов с Непряевой на голову выше всех, там невозможно сохранить этот уровень. Как вы думаете, если отстранение продлится, не будут ли спортсмены менять гражданство или завершать карьеры? Кому-то проще зарабатывать деньги в какой-то другой сфере.

– Соглашусь с вами, что сезон, может быть, еще два, мы сможем на внутренней конкуренции выехать и ждать, что нас все-таки допустят. Если это продлится дольше и никаких перспектив допуска не будет, то, наверное, многие спортсмены будут искать себя где-то в другом месте, – сказала Носкова.