Екатерина Носкова: «Как показывают результаты, Истомин справляется со своей работой. Он старается контролировать все мельчайшие детали»

Теги сборная России жен Екатерина Носкова (Мошкова) Артем Истомин Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала о тренировках в группе Артема Истомина.

«Как показывают результаты, он вполне справляется со своей работой. По итогам первой половины сезона получается, что около 60-70 процентов медалей, может, чуть меньше, у нашей команды – группы Истомина-Норицына. Артем Евгеньевич отдается своему делу полностью и требует такого же отношения от своих спортсменов.

Старается контролировать все, все мельчайшие детали: технику, питание, режим, очень много всего. Первое время нам было сложно подстроиться под него, потому что он держал под своим контролем абсолютно все. Едешь на тренировке, и у тебя нет вариантов расслабиться вообще нигде – тут нога не так стоит, тут руку неправильно держишь, такие рабочие замечания.

Просто едешь по трассе, и начинает кипеть голова от того, что нужно постоянно быть сконцентрированной на работе, не давать себе слабину на тренировках», – рассказала Носкова.

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2 комментария

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re#mn
емое, бедный Истомин, сил ему , у них начинает кипеть в голове! интересно чему там кипеть? если обязанность трудиться вызывает раздражение, раньше Катя подходила к стойке я пытался угадать- 3 не закроет или 4 мишени, сейчас перестал
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Мишка Шарапов
Завтра увидим, как справляется. Гербуловой из его банды завтра майку возвращать.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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