Сестры Оберг, Понсилуома и Самуэльссон вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Антхольце, Стина Нильссон – запасная

Стал известен состав сборной Швеции на этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце с 19 по 22 января.

Сборная Швеции

Женщины

Эльвира Оберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Муна Брурссон

Ханна Оберг

Тильда Юханссон

Стина Нильссон (запасная)

Мужчины

Мартин Понсилуома

Себастьян Самуэльссон

Йеспер Нелин

Пеппе Фемлинг

Эмиль Нюквист

Малте Стефанссон