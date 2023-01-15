Каплина о победе в масс-старте: «В предыдущих гонках была ужасная стрельба, готовилась только к ней. Более-менее получилось»

Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала свое выступление в большом масс-старте на этапе PARI Кубка России в Рыбинске.

Сегодня Каплина одержала победу, допустив три промаха. Второе место заняла Виктория Сливко, третье – Анастасия Гореева.

«Я настраивалась на стрельбу, потому что в предыдущих гонках была ужасная стрельба, готовилась только к ней. И более или менее получилось», – сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».