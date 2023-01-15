Матвей Елисеев: «Здоровье возвращается, не зря меня сейчас контролирует кардиолог. Каждые 3-4 недели хожу на обследование»

Теги сборная России Матвей Елисеев Биатлон

Биатлонист Матвей Елисеев рассказал о своем состоянии.

Сегодня спортсмен занял четвертое место в большом масс-старте на этапе Кубка России в Рыбинске. В прошлом сезоне он не участвовал во многих соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

«Здоровье возвращается. Не зря меня сейчас контролирует кардиолог. Каждые три-четыре недели хожу к нему на обследование», – рассказал Елисеев в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

Почему накрыло Матвея Елисеева и при чем тут изотоник? Разбираемся в главной загадке биатлона

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
А может пора работу искать Мотя, с сердцем не шути
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий