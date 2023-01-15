Матвей Елисеев: «Здоровье возвращается, не зря меня сейчас контролирует кардиолог. Каждые 3-4 недели хожу на обследование»

Биатлонист Матвей Елисеев рассказал о своем состоянии.

Сегодня спортсмен занял четвертое место в большом масс-старте на этапе Кубка России в Рыбинске. В прошлом сезоне он не участвовал во многих соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

«Здоровье возвращается. Не зря меня сейчас контролирует кардиолог. Каждые три-четыре недели хожу к нему на обследование», – рассказал Елисеев в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

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