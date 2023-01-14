Норицын о том, следит ли за Кубком мира: «Обязательно. Смотрю, кто как двигается, изучаю аналитические данные»

Тренер женской сборной России по биатлону рассказал, смотрит ли мира в этом сезоне.

– Этапы Кубка мира вы смотрите?

– Обязательно.

– На что обращаете внимание?

– Смотрю, кто как двигается, изучаю аналитические данные. Отмечаю для себя такие вещи, как время прохождения рубежа, время до первого выстрела, время чистой стрельбы. Если параллельно смотреть картинку, складывается полная картина того, как развивается и куда движется биатлон.

Смотрю, какие тенденции появляются в технике. Вижу, что некоторые команды очень тщательно этот вопрос изучают: выстраивают технику так, чтобы она была максимально экономичной и рациональной с точки зрения биомеханики.

То есть появляется возможность понять, какой именно ход в каких условиях наиболее эффективен. Например, десять лет назад техника бега в гору выглядела у большинства совершенно иначе. Если наложить современную картинку на прежнюю, можно увидеть разницу. И она реально велика, – сказал Норицын.