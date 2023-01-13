Симон о борьбе с Оберг за Кубок мира: «Эльвира очень быстра, но я буду бороться до последней гонки в сезоне. У нас обеих есть сильные и слабые стороны»
Французская биатлонистка Жюлия Симон высказалась о борьбе с Эльвирой Оберг за лидерство в общем зачете.
– Поединок с Эльвирой Оберг продолжается, прошла уже половина кубкового сезона. Вы думаете об этом все больше?
– Вовсе нет. Должна признать: перед этапом в Рупольдинге я думала, что могу потерять желтую майку, но решила не паниковать. Я продолжаю делать свою работу.
Я тренировалась для того, чтобы быть впереди, и хотя это приятный сюрприз – носить желтую майку, сейчас я начинаю все больше отстраняться от нее.
Сейчас хорошая возможность почувствовать, каково быть лидером. Это отличная битва, она учит меня многим вещам – например, тому, как справляться с давлением. Битва действительно тяжелая, но сражаться с Эльвирой приятно.
Стабильность будет иметь значение. Эльвира очень быстра на лыжах, но я буду бороться до последней гонки в сезоне. У нас обеих есть сильные и слабые стороны, будет весело.
– У вас одна и та же марка беговых лыж. Это помогло вам лучше узнать друг друга?
– Я еще не так много общалась с Эльвирой, потому что мой английский не очень хорош, и я немного застенчива. С ее стороны присутствует то же самое, она не экстраверт, чтобы с легкостью сходиться с другими людьми.
Мы очень уважаем друг друга. Возможно, беговые лыжи одной марки помогут нам пообщаться. Это было бы приятно, – сказала Симон.
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