Симон о борьбе с Оберг за Кубок мира: «Эльвира очень быстра, но я буду бороться до последней гонки в сезоне. У нас обеих есть сильные и слабые стороны»

Французская биатлонистка высказалась о борьбе с за лидерство в общем зачете.

– Поединок с Эльвирой Оберг продолжается, прошла уже половина кубкового сезона. Вы думаете об этом все больше?

– Вовсе нет. Должна признать: перед этапом в Рупольдинге я думала, что могу потерять желтую майку, но решила не паниковать. Я продолжаю делать свою работу.

Я тренировалась для того, чтобы быть впереди, и хотя это приятный сюрприз – носить желтую майку, сейчас я начинаю все больше отстраняться от нее.

Сейчас хорошая возможность почувствовать, каково быть лидером. Это отличная битва, она учит меня многим вещам – например, тому, как справляться с давлением. Битва действительно тяжелая, но сражаться с Эльвирой приятно.

Стабильность будет иметь значение. Эльвира очень быстра на лыжах, но я буду бороться до последней гонки в сезоне. У нас обеих есть сильные и слабые стороны, будет весело.

– У вас одна и та же марка беговых лыж. Это помогло вам лучше узнать друг друга?

– Я еще не так много общалась с Эльвирой, потому что мой английский не очень хорош, и я немного застенчива. С ее стороны присутствует то же самое, она не экстраверт, чтобы с легкостью сходиться с другими людьми.

Мы очень уважаем друг друга. Возможно, беговые лыжи одной марки помогут нам пообщаться. Это было бы приятно, – сказала Симон.