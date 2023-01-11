Стурла Лагрейд: «Я контролировал стрельбу, но на последнем выстреле свет погас, было трудно разглядеть мишень. Повезло, что я отделался одним промахом»

Норвежский биатлонист прокомментировал ситуацию с отключением электричества на стадионе в во время мужской индивидуальной гонки.

Лагрейд занял четвертое место, допустив один промах на последней стрельбе. Победителю гонки Йоханнесу Бо он уступил 42 секунды.

«Стрельба шла хорошо, я чувствовал, что контролирую ситуацию, но на последнем выстреле свет погас, было трудно разглядеть мишень. Вот такое невезение.

Фокус со стрельбы сместился на попытку разглядеть мишени. Отличить черное от серого намного сложнее, чем черное от белого. Было тяжело. Мне повезло, что я отделался одним промахом.

Перебои с электричеством – это ошибка организаторов. Они должны это исправить», – сказал Лагрейд.