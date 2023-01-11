Роман Реес: «Когда я был на стрельбище, свет отключили. Было слишком темно, неравные условия»

Немецкий биатлонист Роман Реес прокомментировал ситуацию с отключением электричества на стадионе в Рупольдинге во время мужской индивидуальной гонки.

«Когда я был на второй лежке, свет на стрельбище отключили. Было слишком темно, неравные условия. Я допустил промах.

Это просто несправедливо. Видимость была снижена», – заявил Реес.

Немец занял в гонке 13-е место, допустив два промаха.

Йоханнес Бо, одержавший победу, заявил, что ему повезло со стартовым номером – во время его стрельбы с освещением все было в порядке.

«Жаль, что так получилось. Признаюсь, послевкусие не очень приятное. Мне повезло со стартовым номером и со светом», – сказал Бо.