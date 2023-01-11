Роман Реес: «Когда я был на стрельбище, свет отключили. Было слишком темно, неравные условия»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии Роман Реес Рупольдинг Биатлон

Немецкий биатлонист Роман Реес прокомментировал ситуацию с отключением электричества на стадионе в Рупольдинге во время мужской индивидуальной гонки. 

«Когда я был на второй лежке, свет на стрельбище отключили. Было слишком темно, неравные условия. Я допустил промах. 

Это просто несправедливо. Видимость была снижена», – заявил Реес. 

Немец занял в гонке 13-е место, допустив два промаха. 

Йоханнес Бо, одержавший победу, заявил, что ему повезло со стартовым номером – во время его стрельбы с освещением все было в порядке. 

«Жаль, что так получилось. Признаюсь, послевкусие не очень приятное. Мне повезло со стартовым номером и со светом», – сказал Бо. 

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9 комментариев

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тоторо
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Ответ volga_olga
Со свечками.
да со свечками экологичнее,как раз под их повестку
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Голос Губерниева
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Бывает. Обидно, но в это время на стрельбище были и другие. И вообще, биатлон изначально несправедлив, как вид спорта. От несправедливости касаемо стартовых номеров до порывов ветра на стрельбище.
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volga_olga
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Ответ MIXA77
Скоро с фонариками будете бегать)
Со свечками.
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volga_olga
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Это ж Кубок мира, откуда там справедливость?
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Andrey Novikov
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Ответ MIXA77
Скоро с фонариками будете бегать)
Да налобные наденут и вперёд:))
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Aldyac77
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Это Шольц свет выключал реес энергию надо экономить.
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Viks
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Он прав. И трансляция прервалась на 10 минут, потом возобновилась и опять прервалась
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MIXA77
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Скоро с фонариками будете бегать)
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Елена Бабушкина
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Да, справедливое замечание
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