Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Кюн показал лучшее время пасьюта

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 27.39,2

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,3

3. Фабьен Клод (Франция) – 5,0

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 9,4

5. Жереми Финелло (Швейцария) – 10,0

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 13,0

7. Йоханнес Кюн (Германия) – 20,6

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 21,9

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 31,8

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 31,8

Чистое время пасьюта

1. Йоханнес Кюн (Германия) – 31.25,1

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2,0

3. Фабьен Клод (Франция) – 10,4

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 18,1

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,0

6. Филип Андерсен (Норвегия) – 34,9

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 36,7

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 39,1

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,9

10. Никлас Хартвег (Швейцария)

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.24,5 (1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,4 (1)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.35,6 (2)

4-5. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.35,8 (2)

4-5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.35,8 (6)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,0 (2)...

35. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.48,1 (2)...

39. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.49,5 (1)

Без промахов гонку прошли Никлас Хартвег (Швейцария), Йоханнес Кюн (Германия) и Алекс Цисар (Словения).

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