Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Кюн показал лучшее время пасьюта
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
Кубок мира по биатлону-2022/23
4-й этап
Поклюка, Словения
Гонка преследования
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 27.39,2
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,3
3. Фабьен Клод (Франция) – 5,0
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 9,4
5. Жереми Финелло (Швейцария) – 10,0
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 13,0
7. Йоханнес Кюн (Германия) – 20,6
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 21,9
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 31,8
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 31,8
Чистое время пасьюта
1. Йоханнес Кюн (Германия) – 31.25,1
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2,0
3. Фабьен Клод (Франция) – 10,4
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 18,1
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,0
6. Филип Андерсен (Норвегия) – 34,9
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 36,7
8. Томмазо Джакомель (Италия) – 39,1
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,9
10. Никлас Хартвег (Швейцария)
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.24,5 (1)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,4 (1)
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.35,6 (2)
4-5. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.35,8 (2)
4-5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.35,8 (6)
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,0 (2)...
35. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.48,1 (2)...
39. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.49,5 (1)
Без промахов гонку прошли Никлас Хартвег (Швейцария), Йоханнес Кюн (Германия) и Алекс Цисар (Словения).
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