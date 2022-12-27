Виктор Майгуров: «Договорились предложить встречу представителям IBU в конце января – начале февраля на нейтральной территории. Держим руку на пульсе»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о контактах с представителями Международного союза биатлонистов (IBU) и возможности возвращения российских спортсменов на Кубок мира.

– Что в данную минуту происходит у вас и ваших партнеров? Есть ли коннект?

– У нас стабильно ровно. От нас не отворачиваются…

– Что это значит?

– Мы ежеквартально предоставляем отчет о нашей антидопинговой деятельности. В этой части нас даже в пример ставят.

Что касается общения с президентом Международного союза биатлонистов Олле Далином, то мы с ним в последний раз говорили в октябре. В пятницу, когда я был в Рязани, он написал на электронную почту «Виктор, не могу дозвониться!»

Я ему сегодня написал, что доступен. Они интересуются тем, что и в октябре – будет ли российское ТВ покупать права на трансляции. Что у нас с лазерным биатлоном, спрашивают.

– Вы спрашиваете, когда мы снова будем биться за Кубок мира?

– Вместе с руководителем белорусского биатлона Цыбульским задавали прямые вопросы в сентябре на конгрессе IBU. Нам не ответили, но в неофициальном общении подтверждается мнение других федераций, что не все от нас зависит.

В Рязани с Андрианом договорились предложить им очную встречу в конце января – начале февраля. На нейтральной территории. Держим руку на пульсе.

– Есть контакты с теми, кто за нас?

– У нас контакт с представителями Германии, Феликсом Биттерлингом. Мы сделали рассылку к новому году всем федерациям. Нас тоже поздравляют. За два дня до Рождества позвонил Андерс Бессеберг, передавал привет всем, кого знал в России. За нами следят.

В биатлоне конкуренция гораздо сложнее, чем в лыжах. Наши, пусть не регулярно, но заезжали в сильнейшие. Финансовая ситуация в IBU зависит от продажи ТВ‑прав. И с уходом доли рынка Беларуси и России они начинают об этом задумываться.

– Наметили список вопросов, если встречи состоятся?

– Вопрос основной! Что мы должны сделать для восстановления! Понятно, что РУСАДА должно полностью восстановиться, чего сейчас нет.

Все эти истории в один момент могут быть отменены. Вопрос о формах взаимодействия. Они спрашивают, что вы там проводите с белорусами. Показывают ли турниры или нет. Они все читают, что пишется, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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