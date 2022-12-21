Симон о дружбе с Тандревольд: «Мне нравится соревноваться с ней, стоять вместе на подиуме. Надеюсь, мы продолжим делать это в январе»

Французская биатлонистка рассказала о дружбе с норвежкой .

«Перед гонкой мы всегда желаем друг другу удачи. Мне нравится соревноваться с ней, стоять вместе на подиуме. Надеюсь, мы продолжим делать это в январе», – сказала Симон.

На Олимпиаде в Пекине француженка была первой, кто подошел к Тандревольд на финише, когда той стало плохо во время гонки преследования.

«Я испугалась. Дотронулась до нее, но она не ответила. Я просто хотела увидеть ее глаза, пыталась поговорить с ней, но она будто спала. Нечасто мы видим что-то подобное.

Почему я так переживаю за нее? Потому что она моя подруга. Я знаю, каково это – быть опустошенным на финише, абсолютно без сил. Ингрид всегда улыбается, говорит комплименты. Для меня удовольствие встретиться с ней после финиша, и мне было грустно, когда я увидела ее в таком состоянии на Олимпиаде. Я просто хотела ей помочь», – рассказала Симон.

Тандревольд отметила, что равняется на Симон в спорте и в жизни.

«Жюлия совершенно фантастическая. Она стала моей хорошей подругой. Она человек, на которого я равняюсь и в спорте, и в жизни.

Как мы подружились? Мы примерно одного возраста и давно соревнуемся друг с другом. Текла (Брюн-Ли), которая раньше была в нашей команде, бегло говорила по-французски и дружила с французами, так нас и представили.

Я очень ценю то, что в нашей среде нет враждебности между соперниками», – сказала Тандревольд.