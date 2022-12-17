Гербулова о 3-м месте в спринте: «Более-менее прихожу в себя. Учла ошибки, которые были в индивидуальной гонке, так что довольна собой»

Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала итоги спринта на этапе Кубка России в Уфе, где заняла третье место.

«Наконец-таки более-менее прихожу в себя. Отдельное спасибо нашим сервисменам за то, что они готовят нам лыжи топового уровня.

Бежать всегда надо быстро, стрелять всегда надо точно. После четырех промахов в индивидуальной гонке не могла себе больше такого позволить, поэтому мне удалось на стойке закрыть все.

Учла ошибки, которые были в индивидуальной гонке, так что довольна собой», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».