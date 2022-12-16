«Йоханнес мог бы участвовать в чемпионате Норвегии по стрельбе. Теперь у этого человека нет слабостей». Бьорндален о прогрессе Бо

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален отметил прогресс Йоханнеса Бо в стрельбе.

Сейчас Бо лидирует в общем зачете Кубка мира-2022/23. Накануне он выиграл спринт на этапе в Анси, не допустив промахов.

«Он практически мог бы участвовать в чемпионате Норвегии по стрельбе. Он полностью изменился, если сравнить с тем, как он раньше ошибался на лежке.

Фантастическая стрельба. Теперь у этого человека нет слабостей», – сказал Бьорндален.