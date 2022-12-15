Ирина Казакевич: «Сегодня ставила себе определенные задачи на стрельбу стоя. В принципе, у меня получилось»

Биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о своем результате в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе, где заняла четвертое место.

«Сейчас сложно думать, нужно было работать чище. Сегодня довольна стрельбой стоя. Пока сложно понять, что произошло на стрельбе лежа. Поменялся ветер, хоть я и сделала поправки. Но, видимо, этого не хватило. Несколько раз возвращала и в итоге три ошибки. Сложно сказать, с чем это связано. Скорее всего, не справилась с ветром.

Сегодня ставила себе определенные задачи на стрельбу стоя. У меня не было никаких сомнений, что я справлюсь с задачами. Мне нужно было отработать так, как я запланировала, и, в принципе, у меня это получилось (все три промаха Казакевич допустила на лежке – Sports.ru). Могу занести себе это в актив.

Не самое хорошее состояние сегодня, большая тяжесть. Может, это связано с тем, что длинная гонка и я пошла в одном темпе по всей дистанции. Попыталась только на финишном отрезке отработать на максимум. А так в целом шла ровно», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».