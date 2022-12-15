Колотов о тренировках с голым торсом: «Бабиков все подкалывал: ты что, девчонок соблазняешь? А потом сказал в интервью про «Аполлона»

Российский биатлонист Иван Колотов рассказал о том, почему летом тренировался с голым торсом.

«Летом я часто тренировался с голым торсом. все подкалывал: ты что, девчонок соблазняешь? На самом деле, в Сочи жара, хотелось загореть нормально. Особенно если тренировка без стрельбы, почему бы нет?

А потом Бабиков сказал в интервью про «Аполлона». Это, конечно, шутка, мы посмеялись. Я немаленький, но и не суперкрупный – тот же Кирилл Бажин на голову выше и здоровее меня. А насчет фигуры, мы же спортсмены, понятно, что все в хорошей форме. Никто до такого уровня, бегая с пузиком, не дойдет.

У меня есть девушка, она не биатлонистка и вообще не из профессионального спорта. Популярность у девчонок? Ну, пока я не настолько хорош, чтобы об этом думать», – сказал Колотов.

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