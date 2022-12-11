Юниорский Кубок IBU. Андексер выиграла большой масс-старт, Пуфф – 2-я, Зорч – 3-я

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Австрийская биатлонистка Анна Андексер выиграла большой масс-старт на этапе Кубка IBU среди юниоров в Валь-Мартелло.

Кубок IBU среди юниоров

Валь-Мартелло, Италия

1-й этап

Юниорки

Большой масс-старт

1. Анна Андексер (Австрия) – 29.22,3 (2)

2. Йоханна Пуфф (Германия) – 38,1 (2)

3. Кайя Зорч (Словения) – 43,1 (3)

4. Марлен Фиштнер (Германия) – 46,9 (2)

5. Сара Скаттоло (Италия) – 1.10,9 (3)

6. Майя Клотен (Бельгия) – 1.21,8 (4)

7. Магдалена Ригер (Германия) – 1.24,5 (2)

8. Мартина Трабукки (Италия) – 1.33,7 (3)

9. Юлия Городна (Украина) – 1.56,1 (0)

10. Катерина Павлу (Чехия) – 2.16,8 (3)

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