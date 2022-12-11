Юниорский Кубок IBU. Андексер выиграла большой масс-старт, Пуфф – 2-я, Зорч – 3-я
Австрийская биатлонистка Анна Андексер выиграла большой масс-старт на этапе Кубка IBU среди юниоров в Валь-Мартелло.
Кубок IBU среди юниоров
Валь-Мартелло, Италия
1-й этап
Юниорки
Большой масс-старт
1. Анна Андексер (Австрия) – 29.22,3 (2)
2. Йоханна Пуфф (Германия) – 38,1 (2)
3. Кайя Зорч (Словения) – 43,1 (3)
4. Марлен Фиштнер (Германия) – 46,9 (2)
5. Сара Скаттоло (Италия) – 1.10,9 (3)
6. Майя Клотен (Бельгия) – 1.21,8 (4)
7. Магдалена Ригер (Германия) – 1.24,5 (2)
8. Мартина Трабукки (Италия) – 1.33,7 (3)
9. Юлия Городна (Украина) – 1.56,1 (0)
10. Катерина Павлу (Чехия) – 2.16,8 (3)
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