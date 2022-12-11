Виктория Сливко: «Рада, что у нас такая конкуренция. Очень захватывающе и интересно бороться, каждая гонка – такие эмоции»

Российская биатлонистка прокомментировала свой результат в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени (3-е место).

«Очень сегодня старалась, потому что последняя гонка, хотелось уехать в Уфу на радостной ноте и порадовать родных и болельщиков. Потому что поддержка нереальная просто, очень сильно за меня болеют.

На последней стрельбе нас было пятеро? Это очень здорово, я рада, что у нас такая конкуренция. Очень захватывающе и интересно бороться.

Не то, что ты выходишь и понимаешь, что, блин, не с кем бежать. А тут каждая гонка – такие эмоции, такие хода. Все девочки сильные, молодцы, боремся, постоянно меняемся в лидерах», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».