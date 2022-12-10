Кубок мира. Гонка преследования. Эльвира Оберг показала лучший ход, Тандревольд уступила 10 секунд, Коломбо – 16

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Гонка преследования

Женщины

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 24.47,1

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 9,6

3. Каролин Коломбо (Франция) – 15,5

4. Мари Эдер (Финляндия) – 16,8

5. Ханна Оберг (Швеция) – 17,5

6. Ида Лиен (Норвегия) – 22,5

7. Лиза Виттоцци (Италия) – 23,4

8. Полона Клеменчич (Словения) – 26,2

9. Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия) – 28,8

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 29,1

11. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 31,0...

14. Маркета Давидова (Чехия) – 37,1...

16. Жюлия Симон (Франция) – 38,0

Скорострельность

1. Линн Перссон (Швеция) – 1.32,4 (2)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.35,9 (4)

3. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.39,8 (4)

4. Анна Вайдель (Германия) – 1.40,0 (2)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.40,0 (3)

6. Жюлия Симон (Франция) – 1.40,5 (1)

7. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.41,0 (5)

8. Маркета Давидова (Италия) – 1.43,3 (2)...

18. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.53,0 (1)