Кубок мира. Гонка преследования. Эльвира Оберг показала лучший ход, Тандревольд уступила 10 секунд, Коломбо – 16
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Гонка преследования
Женщины
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 24.47,1
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 9,6
3. Каролин Коломбо (Франция) – 15,5
4. Мари Эдер (Финляндия) – 16,8
5. Ханна Оберг (Швеция) – 17,5
6. Ида Лиен (Норвегия) – 22,5
7. Лиза Виттоцци (Италия) – 23,4
8. Полона Клеменчич (Словения) – 26,2
9. Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия) – 28,8
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 29,1
11. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 31,0...
14. Маркета Давидова (Чехия) – 37,1...
16. Жюлия Симон (Франция) – 38,0
Скорострельность
1. Линн Перссон (Швеция) – 1.32,4 (2)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.35,9 (4)
3. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.39,8 (4)
4. Анна Вайдель (Германия) – 1.40,0 (2)
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.40,0 (3)
6. Жюлия Симон (Франция) – 1.40,5 (1)
7. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.41,0 (5)
8. Маркета Давидова (Италия) – 1.43,3 (2)...
18. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.53,0 (1)
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