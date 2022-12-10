Антон Бабиков: «Какой‑то вирус у нас гуляет, у многих животы болят, температура, горло. Болеют не только спортсмены, но и тренеры»
Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков рассказал о проблемах со здоровьем у российских биатлонистов и тренеров.
Сегодня Бабиков пропустил гонку преследования на этапе Кубка России в Тюмени.
– Антон, как ваше самочувствие?
– Сегодня самочувствие уже лучше. После спринта было недомогание. С тренером решили, что сегодня не стоит стартовать, сил нет. Получилась бы просто статистическая гонка, которая пошла бы во вред.
Какой‑то вирус у нас гуляет. У многих животы болят, температура, у кого горло болит. Очень многие болеют у нас, не только спортсмены, но и тренеры.
– Завтра в масс‑старте выйдете?
– Надеюсь, да. Сегодня я провел одну тренировку, еще вечером одну проведу. Надеюсь, это приведет меня в тонус, и завтра уже надо выйти побороться, конечно, – сказал Бабиков.
🥶 Биатлон окоченел: Сливко – с грелкой во рту, Шевченко – в вязаных варежках, 21 участница снялась, 5 не доехали
Комментарии