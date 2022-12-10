Антон Бабиков: «Какой‑то вирус у нас гуляет, у многих животы болят, температура, горло. Болеют не только спортсмены, но и тренеры»

Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков рассказал о проблемах со здоровьем у российских биатлонистов и тренеров.

Сегодня Бабиков пропустил гонку преследования на этапе Кубка России в Тюмени.

– Антон, как ваше самочувствие?

– Сегодня самочувствие уже лучше. После спринта было недомогание. С тренером решили, что сегодня не стоит стартовать, сил нет. Получилась бы просто статистическая гонка, которая пошла бы во вред.

Какой‑то вирус у нас гуляет. У многих животы болят, температура, у кого горло болит. Очень многие болеют у нас, не только спортсмены, но и тренеры.

– Завтра в масс‑старте выйдете?

– Надеюсь, да. Сегодня я провел одну тренировку, еще вечером одну проведу. Надеюсь, это приведет меня в тонус, и завтра уже надо выйти побороться, конечно, – сказал Бабиков.

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