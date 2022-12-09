Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале и Жаклен проиграли 29 секунд
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Спринт
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.14,5
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 29,2
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 29,2
4. Бенедикт Долль (Германия) – 30,5
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 30,9
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31,0
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 41,9
8. Фабьен Клод (Франция) – 45,8
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,1
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 52,3
11. Йеспер Нелин (Швеция) – 52,4...
13. Филип Андерсен (Норвегия) – 54,7
14. Тарьей Бо (Норвегия) – 55,9
15. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.01,0
Скорострельность
1. Кристиан Гоу (Канада) – 42,9 (2)
2. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 44,6 (0)
3. Адам Раннелс (Канада) – 45,0 (0)
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,3 (1)
5. Юстус Штрелов (Германия) – 47,0 (0)
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 47,1 (1)...
13. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 48,1 (1)
14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 48,7 (1)...
21. Андрей Расторгуев (Латвия) – 50,4 (0)...
27. Филип Андерсен (Норвегия) – 51,6 (0)...
43. Йоханнес Бо (Норвегия) – 53,9 (0)...
54. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 56,2 (2)..
95. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.04,8 (1)
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