Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале и Жаклен проиграли 29 секунд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.14,5

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 29,2

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 29,2

4. Бенедикт Долль (Германия) – 30,5

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 30,9

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31,0

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 41,9

8. Фабьен Клод (Франция) – 45,8

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,1

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 52,3

11. Йеспер Нелин (Швеция) – 52,4...

13. Филип Андерсен (Норвегия) – 54,7

14. Тарьей Бо (Норвегия) – 55,9

15. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.01,0

Скорострельность

1. Кристиан Гоу (Канада) – 42,9 (2)

2. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 44,6 (0)

3. Адам Раннелс (Канада) – 45,0 (0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,3 (1)

5. Юстус Штрелов (Германия) – 47,0 (0)

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 47,1 (1)...

13. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 48,1 (1)

14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 48,7 (1)...

21. Андрей Расторгуев (Латвия) – 50,4 (0)...

27. Филип Андерсен (Норвегия) – 51,6 (0)...

43. Йоханнес Бо (Норвегия) – 53,9 (0)...

54. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 56,2 (2)..

95. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.04,8 (1)