Жюлия Симон установила рекорд для женских гонок преследования: она победила, стартовав с 16-го места

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Французская биатлонистка Жюлия Симон, победившая в гонке преследования на Кубке мира в Контиолахти, установила рекорд для женских пасьютов, стартовав с 16-го места. 

В сезоне-1999/2000 немка Мартина Бек (Глагов) смогла победить с 15-го места, в сезоне-2012/13 норвежка Тура Бергер финишировала в гонке преследования первой после 14-го места в спринте. 

Для Симон это пятая победа на Кубке мира, всего на ее счету 12 подиумов (5-4-3).

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