Жюлия Симон установила рекорд для женских гонок преследования: она победила, стартовав с 16-го места

Французская биатлонистка Жюлия Симон, победившая в гонке преследования на Кубке мира в Контиолахти, установила рекорд для женских пасьютов, стартовав с 16-го места.

В сезоне-1999/2000 немка Мартина Бек (Глагов) смогла победить с 15-го места, в сезоне-2012/13 норвежка Тура Бергер финишировала в гонке преследования первой после 14-го места в спринте.

Для Симон это пятая победа на Кубке мира, всего на ее счету 12 подиумов (5-4-3).