Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне и показал лучшее время пасьюта

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 27.36,9

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13,0

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 25,3

4. Йоханнес Кюн (Германия) – 27,5

5. Йеспер Нелин (Швеция) – 29,6

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 33,2

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 36,5

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 40,2

9. Фабьен Клод (Франция) – 42,2

10. Бенедикт Долль (Германия) – 43,3

11. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45,1...

20. Роман Реес (Германия) – 58,8

Чистое время пасьюта

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.44,4

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 7,3

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 8,2

4. Антон Дудченко (Украина) – 14,8

5. Фабьен Клод (Франция) – 23,2

6. Витаутас Строля (Литва) – 25,2

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 26,9

8. Йеспер Нелин (Швеция) – 30,0

9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36,7

10. Давид Цобель (Германия) – 39,2

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,4...

15. Роман Реес (Германия) – 51,7...

Скорострельность

1. Рене Захна (Эстония) – 1.29,8 (4)

2. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.33,9 (4)

3. Олли Хииденсало (Финляндия) – 1.42,7 (4)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.44,5 (5)

5. Антон Дудченко (Украина) – 1.45,3 (1)...

13. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.50,3 (3)...

15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.51,2 (2)...

19. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.53,1 (3)...

25. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.55,1 (2)...

31. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.59,3 (2)...

33. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.59,5 (2)...

35. Роман Реес (Германия) – 2.01,0 (2)...

45. Йеспер Нелин (Швеция) – 2.06,2 (2)