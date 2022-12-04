Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне и показал лучшее время пасьюта
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Гонка преследования
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 27.36,9
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13,0
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 25,3
4. Йоханнес Кюн (Германия) – 27,5
5. Йеспер Нелин (Швеция) – 29,6
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 33,2
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 36,5
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 40,2
9. Фабьен Клод (Франция) – 42,2
10. Бенедикт Долль (Германия) – 43,3
11. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45,1...
20. Роман Реес (Германия) – 58,8
Чистое время пасьюта
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.44,4
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 7,3
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 8,2
4. Антон Дудченко (Украина) – 14,8
5. Фабьен Клод (Франция) – 23,2
6. Витаутас Строля (Литва) – 25,2
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 26,9
8. Йеспер Нелин (Швеция) – 30,0
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36,7
10. Давид Цобель (Германия) – 39,2
11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,4...
15. Роман Реес (Германия) – 51,7...
Скорострельность
1. Рене Захна (Эстония) – 1.29,8 (4)
2. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.33,9 (4)
3. Олли Хииденсало (Финляндия) – 1.42,7 (4)
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.44,5 (5)
5. Антон Дудченко (Украина) – 1.45,3 (1)...
13. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.50,3 (3)...
15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.51,2 (2)...
19. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.53,1 (3)...
25. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.55,1 (2)...
31. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.59,3 (2)...
33. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.59,5 (2)...
35. Роман Реес (Германия) – 2.01,0 (2)...
45. Йеспер Нелин (Швеция) – 2.06,2 (2)
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