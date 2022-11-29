Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Понсилуома лидирует, Хартвег – 2-й, Цобель – 3-й

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома возглавил зачет индивидуальных гонок после победы на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2022/23

Мужчины

Зачет индивидуальных гонок

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 90

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 75

3. Давид Цобель (Германия) – 60

4. Роман Реес (Германия) – 50

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45

6. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 40

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36

8. Витаутас Строля (Литва) – 34

9. Фабьен Клод (Франция) – 32

10. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 31