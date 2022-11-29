Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Понсилуома лидирует, Хартвег – 2-й, Цобель – 3-й
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома возглавил зачет индивидуальных гонок после победы на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
Мужчины
Зачет индивидуальных гонок
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 90
2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 75
3. Давид Цобель (Германия) – 60
4. Роман Реес (Германия) – 50
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45
6. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 40
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36
8. Витаутас Строля (Литва) – 34
9. Фабьен Клод (Франция) – 32
10. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 31
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